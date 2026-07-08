Марта Костюк вышла в полуфинал Уимблдона: каковы шансы на победу

Украинская теннисистка, 13-я ракетка мира Марта Костюк, в четвертьфинале Уимблдона обыграла итальянку Жасмин Паолини и впервые в карьере вышла в полуфинал одного из самых престижных турниров мирового тенниса.

Она обыграла свою соперницу со счётом 2:0 (6:2, 6:3). Об этом сообщается в трансляции матча.

Ранее среди украинцев только Элина Свитолина дважды выходила в полуфинал Уимблдона. Костюк становится лишь второй украинкой, которая выступит на этом этапе.

В полуфинале Костюк сыграет против победительницы пары Носкова-Мертенс: этот матч проходит прямо сейчас. Полуфинальный матч состоится завтра, 9 июля.

В другой полуфинальной паре сойдутся чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая шестое место в мировом рейтинге, и американка Коко Гофф, занимающая четвертое место.

После этой победы в live-рейтинге WTA Костюк поднялась на 10-е место. На 9-м месте находится другая украинка — Элина Свитолина.

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Марта Костюк на Уимблдоне

В первом раунде турнира она разгромила аргентинку Надежду Подороскую, во втором раунде одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинкиной, а в третьем — обыграла американку Эмму Наварро.

В 1/8 финала Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер и вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Костюк победила в двух сетах со счётом 6:4 в каждом из них.

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и завоевала один из самых значимых титулов в своей карьере.