Уникальное достижение: украинка Марта Костюк вышла в четвертьфинал "Уимблдона"

Украинская теннисистка, 13-я ракетка мира, обыграла американку Эшлин Крюгер и вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Костюк победила в двух сетах со счётом 6:4 в каждом из них.

Это будет первый четвертьфинал для Марты Костюк. Об этом сообщает Tribuna.

В целом матч длился 1 час 23 минуты. За это время Костюк выполнила 2 эйса, 1 раз допустила двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

До этого турнира лучшим результатом в карьере Марты был третий раунд "Уимблдона". Теперь она вышла в четвертьфинал.

В первом раунде турнира она разгромила аргентинку Надежду Подороску, во втором раунде одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинкиной, а в третьем — обыграла американку Эмму Наварро.

Соперница Марты Костюк в четвертьфинале определится в матче между Жасмин Паолини и Александрой Эала. Их матч проходит прямо сейчас.

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После выхода в четвертьфинал Марта Костюк решила прекратить выступления на "Уимблдоне" в парном разряде. Она должна была сыграть в паре с румынка Еленой-Габриэлой Русе.

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и завоевала один из самых престижных титулов в своей карьере.