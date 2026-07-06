Унікальне досягнення: українка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу "Вімблдона"

Українська тенісистка, 13 ракетка світу здолала американку Ешлін Крюгер та вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Костюк перемогла у двох сетах з рахунком 6:4 в кожному з них.

Це буде перший чвертьфінал для Марти Костюк. Про це повідомляє Tribuna.

Загалом гра тривала 1 годину 23 хвилини. За цей час Костюк зробила 2 подаіч навиліт, 1 раз здійснила подвійну помилку та використала 4 з 10 брейк-пойнтів.

До цього турніру найкращим результатом в кар'єрі Марти був третій раунд "Вімблдону". Тепер вона вийшла до чвертьфіналу.

У першому колі турніру вона розгромила аргентинку Надію Подороську, у другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, а в третьому — обіграла американку Емму Наварро.

Суперниця Марти Костюк по чвертьфіналу визначиться у парі Жасмін Паоліні — Александра Еала. Їхня гра триває у ці хвилини.

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Після виходу до чвертьфіналу Марта Костюк вирішила припинити виступи на "Вімблдоні" в парному розряді. Вона мала зіграти в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

2 травня Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.