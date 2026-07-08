Марта Костюк вийшла до півфіналу Вімблдону: які шанси на перемогу

Українська тенісистка, 13 ракетка світу Марта Костюк у чвертьфіналі Вімблдону здолала італійку Жасмін Паоліні та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу одного з найпрестижніших турнірів світу тенісу.

Свою опонентку вона здолала з рахунком 2:0 (6:2, 6:3). Про це йдеться на трансляції матчу.

Раніше лише Еліна Світоліна двічі виходила до півфіналу Вімблдону серед українців. Костюк стає лише другою українкою, хто гратиме на цьому етапі.

У півфіналі Костюк гратиме проти переможниці пари Носкова-Мертенс: цей матч грається просто зараз. Півфінальний матч відбудеться завтра, 9 липня.

В іншій півфінальній парі зійдуться чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка є шостою ракеткою світу, та американка Коко Гофф, яка є четвертою ракеткою.

Після цієї перемоги в live-рейтингу WTA Костюк піднялася на 10 місце. На 9 місці знаходиться інша українка — Еліна Світоліна.

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Марта Костюк на Вімблдоні

У першому колі турніру вона розгромила аргентинку Надію Подороську, у другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, а в третьому — обіграла американку Емму Наварро.

У 1/8 Костюк здолала американку Ешлін Крюгер та вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Костюк перемогла у двох сетах з рахунком 6:4 в кожному з них.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

2 травня Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.