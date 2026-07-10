Розкритикувала спорт в Україні: у мережі виклали виступ 13-річної Марти Костюк у Верховній Раді

Тенісистка Марта Костюк 9 липня зіграла свій матч у півфіналі одного з найпрестижніших турнірів у світі тенісу Вімблдоні. Наразі українка входить до топ-12 найкращих тенісисток у світі.

Водночас у мережі знайшли відео, як Марта Костюк 10 років тому виступала у Верховній Раді. Відео опублікував коментатор Віталій Волочай у Telegram.

На той момент вона була переможницею двох чемпіонатів світу з тенісу, а також переможницею командного чемпіонату Європи-2016 року в категорії до 14 років.

Водночас вона наголосила, що задля її тренувального процесу зусилля докладають її батьки. Однак держава робить недостатьно для підтримки тенісу та інших видів спорту.

"Я прекрасно розумію, що в бюджеті немає грошей, бо на Донбасі йде війна, і в країні економічна криза. Але користуючись нагодою, я хотіла би звернутися до всіх депутатів та політиків. Ви дорослі, розумні люди. Невже ви не можете прийняти якийсь закон, щоб бізнесменам було вигідно допомагати спорту. Я не політик, але впевнена, якщо держава гарантує бізнесмену зниження податків чи ще якусь допомогу в обмін на те, щоб він давав кошти якомусь конкретному спортсмену чи федерації, то він на це погодиться", — заявляла тоді Марта.

Відео дня

Окремо Костюк нагадала, що керівництво держави часто зустрічається з провідними спортсменами, фотографується з ними, але після цих зустрічей нічого в контексті підтримки спорту не відбувається. Вона закликала змінювати підхід до спорту, аби українські спортсмени не змінювали спортивні громадянства і продовжували виступати за Україну.

"Я плакала від щастя та гордості, коли після моєї перемоги у Франції три тисячі вболівальників слухали гімн України. Але мені також було дуже боляче, коли на деяких закордонних змаганнях не було українського прапора, який повинен був піднятий на честь переможця", — зазначила вона.

Наприкінці Костюк подарувала депутатам великий тенісний м'яч від збірної, аби ті не забували про український спорт. Свій виступ вона завершила словами: "Шановні депутати, тепер м'яч на вашій стороні, дякую всім, Слава Україні!"

Її виступ депутати зустріли оваціями, а тодішній голова парламенту Андрій Парубій пообіцяв, що депутати зроблять все, аби підтримувати спортсменів.

Марта Костюк на Вімблдоні

У першому колі турніру вона розгромила аргентинку Надію Подороську, у другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, а в третьому — обіграла американку Емму Наварро.

У 1/8 Костюк здолала американку Ешлін Крюгер та вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Костюк перемогла у двох сетах з рахунком 6:4 в кожному з них.

А в чвертьфіналі з рахунком 2:0 Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.