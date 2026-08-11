Свитолина разгромила "нейтральную" Александрову и вышла в полуфинал престижного турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла "нейтральную" спортсменку Екатерину Александрову. Таким образом, украинка вышла в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 в Торонто.

Свитолина проиграла первый сет, но после этого разгромила Александрову. Об этом сообщила Tribuna.

В первом сете россиянка выиграла со счётом 6:3. Однако в дальнейшем Свитолина выиграла два сета — 6:0 и 6:3.

В целом матч длился 1 час 34 минуты. Украинка выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.

На пути к очному матчу Александрова обыграла нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Арину Соболенко (№ 1 WTA) — 7:6(3), 4:6, 6:4. Свитолина одержала победу над американкой Амандой Анисимовой (WTA №10).

Для украинской теннисистки это был 28-й четвертьфинал на турнире серии WTA 1000. Она в третий раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто — именно здесь в 2017 году она одержала одну из своих побед на турнире.

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Соперницей Свитолиной в матче за выход в финал станет польская теннисистка Ига Свёнтек, которая на пути к этой стадии выбила из турнира другую украинку — Марту Костюк.

Ранее украинская теннисистка Александра Олейникова резко высказалась по поводу отмены благотворительного аукциона в Торонто (Канада), который она инициировала для оказания помощи Украине.

Напомним, две известные украинские теннисистки побывали на ЛГБТ-свадьбе бывшей российской теннисистки Касаткиной.

Также сообщалось, что в сети появилось видео выступления 13-летней Марты Костюк в Верховной Раде.