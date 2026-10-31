Отложи гаджет и возьми книгу: как молодежь Южной Кореи сделала чтение новым вирусным трендом

Южная Корея активно наблюдает рост интереса молодежи к чтению книг вместо того, чтобы "зависать" и листать на экранах смартфонов. Эксперты отмечают, что причиной такого сдвига интересов стали несколько ключевых факторов.

Молодые корейцы всё чаще осознают "дофаминовую зависимость" от смартфонов и коротких видеороликов, и поэтому всё активнее интересуются чтением как способом избавиться от этой привычки. Об этом говорится в статье издания Bloomberg.

"Яркая молодежная читательская сцена, формирующаяся в Южной Корее, может олицетворять будущее чтения: социальное, эстетическое и связанное с идентичностью. Это находит отражение в переполненных читательских клубах и стремительно развивающемся рынке литературной продукции", — говорится в тексте.

СМИ пишут, что после получения в 2024 году Нобелевской премии местной писательницей Хан Ган, автором романов "Вегетарианка" и "Уроки греческого", молодое поколение стало активнее подписываться на книжных блогеров и обозревателей. Кроме того, среди корейцев молодого возраста распространилось выражение #texthip (#텍스트힙), которое фактически означает "читать сейчас модно".

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"Согласно опросу Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, опубликованному в марте, в среднем лишь 38,5 % взрослых заявили, что в 2025 году прочитали по крайней мере одну книгу (включая электронные и аудиокниги) за предыдущий год. Все возрастные группы сообщили о снижении по сравнению с предыдущим опросом в 2023 году, за исключением людей в возрасте двадцати лет, у которых уровень чтения вырос до 75,3% с 74,5%", — указано в материале.

Молодёжь, сладости и книжные клубы: особенности "бума" чтения в Южной Корее

Кроме того, основной движущей силой читательских групп является молодежь в возрасте 20–29 лет, а продажи художественной литературы за первое полугодие 2026 года выросли на 19,3 %. Среди приобретённых книг 8 из 10 являются бестселлерами в Южной Корее.

"Сам Texthip — это более широкий тренд, и в некотором смысле более поверхностный и в то же время более прагматичный. Многие молодые корейцы приобщаются к чтению не через книги, а через сувениры", — отмечается в тексте СМИ.

Крупнейшее книгоиздательство страны Minunsa пошло на хитроумный ход: включить в продажу книг сладости, в частности сладкие сливочные булочки. Привлекая партнеров, им удалось продавать как местные бестселлеры, так и мировую классику.

Еще пара особенностей южнокорейского тренда — это публичные чтения и создание книжных клубов. Сейчас на улицах Сеула можно заметить большое количество людей, которые не только сидят в телефонах, но и активно черпают истории из приложений или держат в руках бумажные экземпляры.

Книжные клубы также находятся в стадии активного развития — СМИ пишут о сообществах читателей. Все участники собираются в одном месте, вносят абонентскую плату до 75 долларов в месяц без учета стоимости книг и привлекают молодое поколение, причем особую роль в этом играют корейские женщины. Местные женщины приводят мужчин и знакомых в такие группы, где все присутствующие активно делятся размышлениями о прочитанном, тем самым преодолевая ещё одну довольно серьёзную проблему среди корейцев — преодоление одиночества и эмоционального выгорания из-за ненормированного рабочего графика.

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