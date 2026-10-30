Страх и покой: как готическая литература "покинула" замки и стала мировым трендом (видео)

Термин "готика", который раньше применялся преимущественно к фильмам ужасов и мрачной романтике, теперь вышел за рамки своего привычного значения. Сегодня это обозначение можно встретить в описаниях космических опер, литературных произведений и экранизаций фэнтези.

Исследователь Манчестерского центра готических исследований Хавьер Алдана Реес отмечает, что интерес к готике часто усиливается в периоды социальной напряжённости и политических потрясений. Об этом говорится в материале The New York Times.

"В настоящее время преобладает мнение, что мы живём в ужасные времена, когда люди чувствуют себя подавленными такими проблемами, как изменение климата, смертоносные пандемии, продолжающиеся войны и угрозы физической неприкосновенности и гражданским правам. Готика предоставляет безопасное пространство для проработки наших реальных страхов", — говорит ученый.

Редактор по художественной литературе издательства Morrow Джессика Уильямс отмечает, что в настоящее время "готическая литература" наполнена такими категориями, как тревога, социальная изоляция и динамика власти в романтике. В своё время, по мнению редактора, она способствовала буму романтизации, а сейчас — приобрела новые формы.

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"Готическая литература исторически интересовалась многими из тех же идей, что и сейчас, в духе времени", — говорит специалистка.

Дарк-фэнтези и хоррор-романы: почему на самом деле это — современные готические произведения

Современные авторы вывели традиционные готические темы за пределы привычных стен викторианских поместий на туманных болотах. Литературный агент Мэри Мур говорит, что видит в своём электронном ящике всё больше готической литературы, хотя часто её представляют как мрачное фэнтези или ужасы.

"Готика — это о том, чтобы разоблачать то, что гнило в самой сути чего-то блестящего/богатого, и главная героиня или главный герой чувствуют себя в ловушке/беспомощности", — говорит г-жа Мур.

Эксперты и литературоведы отмечают, что готическая литература изменила свой тон — от персонификации к социальному контексту Фото: Pexels

Исполнительный директор по бренду и маркетингу компании Zando Натали Рамирес отмечает, что этот тренд отчасти связан с тем, что современные культурные тенденции в значительной степени определяются социальными сетями, то есть аудиторией.

"И вот здесь в игру вступает маркетинг, чтобы вызвать мощное сочетание "тьмы и тайны, а также романтики и фантазии", как выразился Хавьер Алдана Рейес. Готические книги также могут быть источником утешения — и что может быть утешительнее, чем декаданс, разрушение или что-то еще?" — говорится в материале.

В настоящее время многие поклонники готического хоррора ценят "контролируемый страх, похожий на то, как быть напуганным младенцем в пеленках". Аврил Горнер, почетный профессор Кингстонского университета в Лондоне, считает, что готическая литература сегодня предлагает то, чего мрачные моменты жизни зачастую не могут дать — развязку.

"Готические тексты часто пугают, но при этом могут удивительно успокаивать", — заключает преподавательница.

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