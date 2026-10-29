"Слишком тихо и спокойно": почему в самой безопасной стране мира продолжается бум на нуар-детективы (видео)

В последние годы в Исландии наблюдается настоящий бум на нуарные детективы, которые становятся всё более заметными в разных странах мира. Авторы из этой страны отмечают, что интерес к подобной литературе обусловлен традициями исландцев.

Писатели Рагнар Йонассон и Ирса Сигурдардоттир отмечают, что изолированность острова, низкий уровень преступности и небольшая численность населения служат источником вдохновения для романов и рассказов. Об этом сообщает Euronews.

Исландские авторы признают, что в исландском литературном нуаре главной темой являются вопросы человеческих отношений и личных конфликтов. Из-за небольшой численности населения на острове, где проживает чуть более 300 тыс. человек, существуют довольно прочные связи, которые и становятся причиной недоразумений, поисков и историй.

"Я считаю, что исландский читатель на самом деле ничем не отличается от читателей других жанров, поэтому криминальная литература — популярный жанр во всём мире. Она даёт читателю обещание, что преступление будет раскрыто и справедливость восторжествует — в большинстве случаев. А это то, на что нельзя полагаться в реальной жизни. Итак, это побег от реальности. Это также даёт писателю и читателю прекрасную возможность испытать персонажей. Это действительно увлекательный способ писать о людях. Итак, криминальная литература, конечно, вращается вокруг самого преступления, но в основном — вокруг персонажей", — говорит Рагнар Йонассон.

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Подобного мнения придерживается Ирса Сигердардоттир, которую пресса и обозреватели называют "королевой исландского нуар-детектива". Она откровенно говорит, что в традициях жителей острова есть "много текста и литературы", которые заложены в местном ДНК.

Промо-ролик к фестивалю Iceland Noir 2026

"Если вернуться к исландским сагам средневековья, то некоторые из них тоже были триллерами. В них речь шла о мести, убийствах, чести, законе и судебных баталиях. И просто, знаете, люди борются за свою позицию. И это увлекательные истории с большим количеством криминальной драмы. Мы фактически начали писать криминальную литературу очень-очень давно, и в этом столетии это снова стало очень популярным способом повествования в Исландии", — говорит писательница.

Фестиваль Iceland Noir 2026: мероприятие для всех любителей чтения со всего мира

СМИ публикуют мнения авторов о предстоящем фестивале Iceland Noir, который пройдет в Исландии с 11 по 14 ноября. Рагнар Йонассон и Ирса Сигурдардоттир отмечают, что это исключительно местное явление давно вышло на мировой уровень, а исландские романы стали вызывать более живой интерес у мировой общественности.

"Сначала это был фестиваль криминальной литературы, и тогда в Исландии не было фестиваля криминальной литературы, а потом, когда к нам приехало много авторов детективов, мы решили расширить этот фестиваль и включить в него актёров, сценаристов, поэтов и различных творческих деятелей", — говорит Рагнар Йонассон.

Г-жа Ирса Сигурдардоттир отмечает, что четырёхдневный фестиваль в Рейкьявике уже давно приобрел международный статус. По её словам, некогда небольшой и уютный фестиваль вызвал живой интерес у мировой общественности.

"Это — четырёхдневный фестиваль [в ноябре]. Хотя это очень маленький, уютный фестиваль, всё проходит на английском языке. Большинство посетителей приезжают из-за рубежа — примерно половина из них. И мы, кажется, превосходим свои возможности, когда речь идет о таланте, которым мы обладаем. Поэтому нам чрезвычайно повезло пригласить на наш фестиваль действительно великих, важных и талантливых авторов. И я очень рекомендую его любителям книг", — говорит писательница.

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