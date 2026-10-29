"Надто тихо та спокійно": чому в найбезпечнішій країні світу триває бум на нуар-детективи (відео)

В останні роки Ісландія переживає активний бум на нуарні детективи, які починають активно помічатися в різних країнах світу. Автори цієї країни говорять, що логіка зацікавленості до такого чтива виходить із традицій ісландців.

Письменники Рагнар Йонассон та Ірса Сігурдардоттір кажуть, що острівна ізольованість, низький рівень злочинності та невелика кількість населення є джерелами для романів та історій. Про це повідомляє Euronews.

Ісландські автори зізнаються, що в літературному ісландському нуарі головною темою є питання людських стосунків і персональних конфліктів. Через невелику кількість населення на острові, де між трохи понад 300 тис. людей, існують доволі міцні зв'язки, які і натикаються на непорозуміння, пошуки та історії.

"Я вважаю, що ісландський читач насправді нічим не відрізняється від інших жанрів, тому кримінальна література — популярний жанр у всьому світі. Вона дає читачеві обіцянку, що цей злочин буде розкрито і справедливість буде здійснена, у більшості випадків. І це те, на що не можна покладатися в реальному житті. Отже, це втеча від реальності. Це також дає письменнику і читачеві чудову можливість протестувати персонажів. Це справді веселий спосіб писати про людей. Отже, кримінальна література, звісно, обертається навколо самого злочину, але здебільшого навколо персонажів", — каже Рагнар Йонассон.

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Схожу думку має Ірса Сігердардоттір, яку преса та оглядачі називають "королевою ісландськго нуар-детективу". Вона відверто каже, що в традиціях мешканців острова є "багато тексту та літератури", які зашиті в місцеву ДНК.

Проморолик до фестивалю Iceland Noir 2026

"Якщо повернутися до ісландських саг середньовіччя, деякі з них теж були трилерами. Вони стосувалися помсти, вбивств, честі, закону і юридичних баталій. І просто, знаєте, люди борються за свою позицію. І це захопливі історії з великою кількістю кримінальної драми. Ми фактично почали писати кримінальну літературу дуже-дуже давно, і цього століття це знову стало дуже популярним способом розповіді історій в Ісландії", — говорить письменниця.

Фестиваль Iceland Noir 2026: подія для всіх охочих читачів з усього світу

ЗМІ пишуть думку авторів про прийдешній фестиваль Iceland Noir, який відбудеться в Ісландії з 11 до 14 листопада. Рагнар Йонассон та Ірса Сігурдардоттір говорять, що винятково місцеве явище давно вийшло на світові масштаби, а ісландські романи почали викликати жвавіший інтерес серед світової громадськості.

"Спочатку це був фестиваль кримінальної літератури, і тоді в Ісландії не було фестивалю кримінальної літератури, а потім, коли до нас приїхало багато авторів детективів, ми вирішили розширити цей фестиваль і включити акторів, сценаристів, поетів і різних творчих митців", — говорить Рагнар Йонассон.

Пані Ірса Сігурдардоттір говорить, що чотириденний фестиваль у Рейк'явіку вже давно став міжнародним. За її словами, колись маленький та затишний фестиваль викликав жвавий інтерес серед світової громадськості.

"Це — чотириденний фестиваль [у листопаді]. Хоча це дуже маленький, затишний фестиваль, все проходить англійською. Більшість власників квитків приїжджають з-за кордону — або близько половини з них. І ми, здається, перевершуємо свої можливості, коли йдеться про талант, який у нас є. Тож нам надзвичайно пощастило запросити на наш фестиваль справді великих і важливих хороших авторів. І я дуже рекомендую її книжковим любителям", — говорить письменниця.

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