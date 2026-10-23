Всі відтінки Рю Муракамі: чим запам'ятався один з найскандальніших авторів Японії (відео)

23 жовтня японське видавництво Gentosha Inc. оголосило про смерть японського письменника та кіномитця Рю Муракамі (1952-2026). За свою кар'єру він порушував гострі питання людського щастя, близькості, залежностей та значення вибору. Фокус розповість про ключові віхи життя скандального митця та чому український читач нарешті має з ним познайомитися.

В Gentosha Inc. повідомили, що родина митця провела закриту церемонію поховання та додали, що просять не турбувати близьких людей через їх утрату. Про це йдеться в офіційній заяві видавців.

Репортаж Asahi TV про смерть Рю Муракамі

"Ми глибоко засмучені звісткою про передчасну смерть пана Рю Муракамі, який незмінно випускав твори, що шокували молодь. Молимося за вічний спокій того, хто завжди йшов попереду свого часу", — вказано в заяві видавництва.

Останній свій роман "Ютубер" автор видав 2023 року, а останніх 20 років реалізував свою кар'єру як режисер програм і телеведучий. Він активно брав участь в економічній програмі на Tokyo TV, боровся проти інтелектуального піратства, запустив платформу для продажу е-книжок G2010.

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Також Рю Муракамі активно цікавився відеоіграми і навіть запустив сервіс RVR, де обговорював стріми відеоігор. Цим він підтвердив, що не втратив інтересу до проблем молоді, які, слід припустити, несильно змінилися з часів його молодості.

Йти попереду свого часу: творчість і головні лейтмотиви в романах Рю Муракамі

Творчість японського письменника Рю Мурамакі (повне ім'я — Рюносуке Муракамі) не виникла на порожньому місці, а сам автор пройшов значну еволюцію в поглядах та стилі письма. Він виріс у сім'ї художника, часто встрягав у бійки, знав членів місцевих банд, часто тусувався з однолітками та дорослими поблизу однієї з авіабаз ВПС США, де, як він якось сказав, зміг спробувати "все і всіх, що тоді було під рукою і поруч". Ці обставини життя, а також домашній арешт на три місяці через бунт у школі та рання відданість лівих ідеям, стали джерелом натхнення для текстів, в яких молодий автор відверто писав про проблеми свого покоління.

Коли 1976 року вийшов його роман "Всі відтінки блакитного" (японською — 限りなく透明に近いブル, або ж Kagirinaku Tōmei ni Chikai Burū), текст негайно зіткнувся з критикою та скандальними відгуками, де автора назвали "новим декадантом". За цю роботу дебютант отримав премію Акутагави (премія для дебютантів), а за своє життя автор зібрав чималу колекцію нагород — премію Гунзо для молодих авторів, премію Танізакі, премію Йоміурі за художню літературу, призи читацьких симпатій та багато інших.

Протягом багатьох років письменник чув на свою адресу огульні звинувачення про деталізовані сцени насилля, групової близькості, перебування в зміненому стані свідомості від алкоголю чи заборонених речових, естетизації жорсткості та вульгаризації в своїх текстах. У роботі "Патріархат помер" зі збірки оповідань "Американська мрія" 1985 року сам автор відповів чесно на всі закиди наступне:

Я — людина з крайнім браком критичного мислення. Це тому, що у мене взагалі немає стандартів. Тому прощаю все. Вони [стандарти] — дуже слабкі як до красивих, так і до швидких речей. Тому вважаю, що критика існує лише через норми. Рю Муракамі

Протягом наступних років автор створив 40 різних робіт, серед яких слід відзначити такі як "Кінопроба", "Екстаз", "Топаз", "69", "Діти із камери схову" та "Місо-суп". Порушені теми Муракамі залишалися на тими ж, як і стиль автора — сухий та прагматичний текст, високий рівень деталізації, зміни швидких і повільних сцен. Головні теми залишалися незмінними — насилля, покинутість, відчай, залежності та пошук свого місця в суспільстві споживацтва у часи криз, війн і соціальних катаклізмів.

Показовим є ще один факт — в 2025-му білоруська влада офіційно заборонила до розповсюдження два романи автора — "Топаз" і "Екстаз". Видання "Наша Ніва" вказує, що головною мотивацією такого вчинку Міністерства інформації Білорусі стало те, що ці твори "можуть нести шкоду національним інтересам".

До літературного портрету Рю Муракамі слід додати думку американської літературознавиці Барбари Грін. У своїй статті для журналу "Contemporary Japan" вона так описала проблему та стиль письменника в романі "Популярні хіти епохи Шьова", де мова йде про альтернативну реальність, у якій Японія опиняється в стані хаосу та громадянської війни:

Текст показує, як невидиме насилля часів після "вибухоподібного буму" соціального ладу Японії стає яскраво видним через низьковажну, але надзвичайно жорстоку партизанську війну. Її веде група абсурдних і нарцисичних персонажів, чиї дедалі смертоносніші атаки зустрічають громадську байдужість, бо для споживацько-капіталістичному суспільному ладу особисте задоволення є головною метою. Барбара Грін

Коли чекати Рю Муракамі українською: що кажуть інсайдери та книгоспільноти

Тривалий час українські видавництва не перекладали тексти японського письменника та не виявляли інтересу до його робіт. Переважна кількість книжок, які розповсюджувалися в Україні протягом 2000-2010 років, мали російські переклади, однак якість цих робіт часто викликала нарікання у читачів через системні смислові та текстові спрощення, фактологічні помилки та проблеми з передачею питомих японських тем для західного читача — від банд байкерів босодзоку до теми фетишизації серед японців.

Однак стало відомо, що одне з великих українських видавництв отримало права на переклад. За словами авторки книжкового Telegram-каналу "Непозбувний книгочитун" Тетяни Гонченко, вона має "інсайдерську інформацію", що зацікавлення до тексту Рю Муракамі в видавців України присутнє.

"Маю інсайдерську інфу, що одне хороше українське видавництво не так давно купило на нього права і скоро має видати", — написала пані Гонченко.

Пізніше книжкова блогерка розповіла, що текстами японського автора опікується видавництво "Урбіно". Пані Гонченко додає, що мова йде про культовий роман Рю Муракамі під назвою "Місо-суп".

"Молодий японський студент підробляє нічним гідом, показуючи токійський район "червоних ліхтарів" іноземним туристам. Він погоджується супроводжувати дивного американця на ім’я Френк. Поступово звичайна екскурсія перетворюється на моторошну психологічну гру, під час якої гід починає підозрювати, що його клієнт є серійним вбивцею", — цитує опис роману блогерка, додавши, що текст вийде навесні 2027 року, а наступні романи автора вийдуть "вже згодом".

Раніше Фокус повідомляв про те, що книжка українського автора про війну стала бестселером у Швейцарії. За словами автора, переклад роману вийшов лише три тижні тому в Німеччині, і він не очікував такого успіху.

Згодом стало відомо, що пішов з життя японський письменник Рю Муракамі. Автор культових романів пішов з життя 17 жовтня, однак про смерть автора видавництво повідомило лише зараз.