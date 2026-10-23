Все грани Рю Мураками: чем запомнился один из самых скандальных авторов Японии (видео)

23 октября японское издательство Gentosha Inc. объявило о смерти японского писателя и кинорежиссёра Рю Мураками (1952–2026). За свою карьеру он поднимал острые вопросы человеческого счастья, близости, зависимостей и значения выбора. Фокус расскажет о ключевых вехах жизни скандального творца и о том, почему украинскому читателю наконец-то стоит с ним познакомиться.

В Gentosha Inc. сообщили, что семья художника провела закрытую церемонию похорон, и добавили, что просят не беспокоить близких в связи с их утратой. Об этом говорится в официальном заявлении издателей.

Репортаж Asahi TV о смерти Рю Мураками

"Мы глубоко опечалены известием о безвременной кончине г-на Рю Мураками, который неизменно выпускал произведения, потрясавшие молодежь. Молимся о вечном покое того, кто всегда опережал свое время", — говорится в заявлении издательства.

Свой последний роман "Ютубер" автор опубликовал в 2023 году, а в течение последних 20 лет он работал режиссером программ и телеведущим. Он участвовал в экономической программе на Tokyo TV, активно боролся с пиратством интеллектуальной собственности, запустил платформу для продажи электронных книг G2010.

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Кроме того, Рю Мураками активно интересовался видеоиграми и даже запустил сервис RVR, где обсуждал стримы видеоигр. Этим он подтвердил, что не утратил интереса к проблемам молодежи, которые, по всей видимости, не сильно изменились со времен его молодости.

Опережать свое время: творчество и основные лейтмотивы в романах Рю Мураками

Творчество японского писателя Рю Мурамаки (полное имя — Рюносуке Мураками) не возникло на пустом месте, а сам автор претерпел значительную эволюцию в взглядах и стиле письма. Он вырос в семье художника, часто ввязывался в драки, знал членов местных банд, часто тусовался со сверстниками и взрослыми в окрестностях одной из авиабаз ВВС США, где, как он однажды сказал, смог попробовать "все и всех, что тогда было под рукой и рядом". Эти жизненные обстоятельства, а также домашний арест на три месяца из-за бунта в школе и ранняя приверженность левым идеям стали источником вдохновения для текстов, в которых молодой автор откровенно писал о проблемах своего поколения.

В 1976 году вышел его роман "Все оттенки голубого" (на японском — 限りなく透明に近いブル, или же Kagirinaku Tōmei ni Chikai Burū), текст которого сразу же столкнулся с критикой и скандальными отзывами, в которых автора назвали "новым декадантом". За эту работу дебютант получил премию Акутагавы (премия для дебютантов), а за свою жизнь автор собрал немалую коллекцию наград — премию Гунзо для молодых авторов, премию Танидзаки, премию "Йомиури" за художественную литературу, призы читательских симпатий и многие другие.

На протяжении многих лет писатель слышал в свой адрес громкие обвинения в подробном описании сцен насилия, групповой близости, пребывания в измененном состоянии сознания под воздействием алкоголя или запрещенных веществ, эстетизации жестокости и вульгаризации в своих текстах. В произведении "Патриархат умер" из сборника рассказов "Американская мечта" 1985 года сам автор честно ответил на все упреки следующим образом:

Я — человек с крайне слабым критическим мышлением. Это потому, что у меня вообще нет стандартов. Поэтому я все прощаю. Они [стандарты] — очень слабы как в отношении красивых, так и в отношении быстрых вещей. Поэтому считаю, что критика существует только из-за норм. Рю Мураками

В последующие годы автор создал 40 различных произведений, среди которых следует отметить такие, как "Кинопроба", "Экстаз", "Топаз", "69", "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп". Затрагиваемые Мураками темы оставались прежними, как и стиль автора — сухой и прагматичный текст, высокий уровень детализации, чередование быстрых и медленных сцен. Главные темы оставались неизменными — насилие, покинутость, отчаяние, зависимости и поиск своего места в обществе потребления во времена кризисов, войн и социальных катаклизмов.

Показателен еще один факт — в 2025 году белорусские власти официально запретили к распространению два романа этого автора — "Топаз" и "Экстаз". Издание "Наша Нива" отмечает, что главной причиной такого шага Министерства информации Беларуси стало то, что эти произведения "могут нанести ущерб национальным интересам".

К литературному портрету Рю Мураками следует также добавить мнение американской литературоведа Барбары Грин. В своей статье для журнала "Contemporary Japan" она так описала проблему и стиль писателя в романе "Популярные хиты эпохи Сева", где речь идет об альтернативной реальности, в которой Япония оказывается в состоянии хаоса и гражданской войны:

Текст показывает, как скрытое насилие, характерное для периода после "взрывного бума" социального устройства Японии, становится явно заметным на фоне малозаметной, но чрезвычайно жестокой партизанской войны. Ее ведет группа абсурдных и нарциссических персонажей, чьи все более смертоносные атаки встречают общественное безразличие, так как в потребительско-капиталистическом общественном устройстве личное удовольствие является главной целью. Барбара Грин

Когда выйдет книга Рю Мураками на украинском языке: что говорят инсайдеры и книжные сообщества

Долгое время украинские издательства не переводили произведения японского писателя и не проявляли интереса к его творчеству. Подавляющее большинство книг, распространявшихся в Украине в 2000–2010 годах, имели русские переводы, однако их качество часто вызывало нарекания у читателей из-за систематических смысловых упрощений, фактологические ошибки и проблемы с передачей специфических японских тем для западного читателя — от байкерских банд "босодзоку" до фетишизации среди японцев.

Однако стало известно, что одно из крупных украинских издательств получило права на перевод. По словам автора книжного Telegram-канала "Непозбувний книгочитун" Татьяны Гонченко, у нее есть "инсайдерская информация" о том, что в украинских издателей есть интерес к тексту Рю Мураками.

"У меня есть инсайдерская информация, что одно хорошее украинское издательство не так давно приобрело на него права и скоро должно выпустить книгу", — написала г-жа Гонченко.

Позже книжный блогер рассказала, что текстами японского автора занимается издательство "Урбино". Г-жа Гонченко добавляет, что речь идет о культовом романе Рю Мураками под названием "Мисо-суп".

"Молодой японский студент подрабатывает ночным гидом, показывая иностранным туристам токийский район "красных фонарей". Он соглашается сопровождать странного американца по имени Фрэнк. Постепенно обычная экскурсия превращается в жуткую психологическую игру, в ходе которой гид начинает подозревать, что его клиент — серийный убийца", — цитирует описание романа блогер, добавив, что текст выйдет весной 2027 года, а следующие романы автора — "уже позже".

Ранее Фокус сообщал о том, что книга украинского автора о войне стала бестселлером в Швейцарии. По словам автора, перевод романа вышел всего три недели назад в Германии, и он не ожидал такого успеха.

Впоследствии стало известно, что скончался японский писатель Рю Мураками. Автор культовых романов скончался 17 октября, однако об этом издательство сообщило только сейчас.