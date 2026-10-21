"Игра в переодевание": книга украинского автора о войне стала бестселлером в Швейцарии (фото)

Роман украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха вошел в топ-10 самых популярных книг в Швейцарии. По словам автора, перевод романа вышел всего три недели назад в Германии, и он не ожидал такого успеха.

Г-н Чех отмечает, что ему не стыдно ни за текст, ни за то, что он проделал значительную работу по продвижению своего романа. Об этом писатель написал в своём Facebook.

Артем Чех рассказывает о своем романе "Игра в переодевания"

"Думал ли я, что эта книга может остаться совершенно незамеченной в немецкоязычном мире? Нет, не думал. Ведь и за текст не стыдно, и издательство уважаемое, и то количество интервью, которые я дал за последний месяц, не могло сделать книгу незаметной", — пишет господин Чех.

Самой большой неожиданностью для него стало внимание швейцарских читателей к его роману. Военнослужащий и художник отмечает, что в настоящее время его роман "Игра в переодевания" [на немецком — "Musik für einen Soldaten" ("Музыка для солдата") — ред.] входит в топ-листы книжных магазинов.

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Роман "Игра в переодевания" Артема Чеха в украинском и немецком переводах Фото: коллаж Фокус

"На прошлой неделе в общешвейцарском рейтинге продаж книг в твёрдом переплёте она занимала 10-е место. И то, что для меня привычно видеть в Украине, очень необычно наблюдать там. Особенно в Швейцарии. Ну и в Германии, конечно, тоже. Издатели печатают следующие тиражи, а я радуюсь, зная, что мой мир (наш мир) читают глазами тех, для кого война часто остается в мире средневековых старых сказок о плохом дяде Адольфе", — написал автор.

Он добавляет, что обычно не пишет о таких вещах, однако в случае этого успеха не считает это "саморекламой". В этом сообщении г-н Чех говорит, что у него есть "искреннее желание поделиться некоторыми моими (нашими) успехами".

Швейцарский портал Buchhaus опубликовал рейтинг популярных книг за 42-ю неделю 2026 года (за октябрь). По данным ресурса, в настоящее время немецкий перевод романа Артема Чеха занимает 14-е место в топ-20 самых продаваемых книг страны во всех категориях.

Роман Артема Чеха занимает 14-е место по объему продаж среди всех категорий книг в Швейцарии Фото: скриншот

Ранее Фокус сообщал о том, как писательница Исабель Альенде получила престижную премию. Автор получит более 1 млн евро за продолжение своего популярного романа "Дом духов", посвященного событиям в Чили во времена диктатуры Пиночета.

Впоследствии стало известно, что популярная писательница рассказала о творчестве в период кризиса. Британско-турецкая авторка бестселлеров Элиф Шафак, известная украинским читателям по роману "Сорок правил любви", рассказала о своих дальнейших творческих планах.