Автор культового романа "Сорок правил любви": турецкая писательница рассказала о "творчестве во времена хаоса"

Британско-турецкая авторка бестселлеров Элиф Шафак, известная украинским читателям по роману "Сорок правил любви", рассказала о своих дальнейших творческих планах. Популярная писательница раскрыла подробности творческого кризиса, выгорания и работы над своими книгами.

Сама Элиф Ширак говорит, что в последние годы её интересует тема "творческого кризиса во времена хаоса", на которую и были направлены её последние романы — "Краткий миг всей вечности" (One Brief Moment All Eternity) и "У неба есть реки" (There Are Rivers in the Sky). Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

"В мире, сформированном войнами и насилием, расколами, климатическим кризисом, технологической неопределённостью, ты ловёшь себя на мысли: "Какой смысл запереться в маленькой комнате и переживать из-за идеального синонима?". Есть ли смысл писать короткий рассказ, стихотворение, роман во времена кризиса и хаоса, подобного тому, через который мы сейчас проходим? Я хотела подробнее рассмотреть этот вопрос — креативность во времена кризиса", — признается авторка.

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Далее автор рассказывает, что текст романа "Короткий миг всей вечности" (One Brief Moment All Eternity) о культовом французском писателе Гюставе Флобере перекликается с её прошлым — детством, ощущением одиночества, травматичностью и пережитыми невзгодами. Шафак говорит, что каждый раз хочет написать "минималистический текст", но каждый раз история получается другой.

Элиф Шафак о творчестве, поисках и своих дальнейших планах

Кроме того, как пишут СМИ, писательница и классик французской литературы прошли через испытания судом и цензурой — обоих авторов привлекли к суду за непристойность и неуважение в своих текстах. В конце концов, Шафак после снятия обвинений поняла, что из-за давления со стороны властей Эрдогана ей и её текстам следует покинуть Турцию, что она и сделала в 2015 году.

Сама авторша говорит, что не возвращалась в Турцию уже 11 лет, и поэтому отмечает, что в этом "есть меланхолия добровольного изгнания". Хотя как писательница, именно после переезда в Великобританию она ощущает воплощение "свободы слова и свободы воображения", что стало следствием публичного признания в 2017 году в своей бисексуальности, будучи при этом замужем и имея двоих детей.

Шафак рассказывает о творчестве и поисках

О своём творчестве Шафка говорит, что уединивается от общественности и занимается творчеством. Во время работы она часто слушает музыку в стилях хэви-метал и melodic death metal и может зацикливаться на одной из песен. В то же время, когда работа завершена, автор признается, что каждый раз переживает, независимо от того, "первая это книга, пятая или десятая".

"Ты сидишь за своим столом и испытываешь множество сомнений в себе. Много тревоги, панических атак. Это тоже часть творческого процесса. Когда я заканчиваю работу, меня не наполняет удовлетворение или гордость, а грусть. Я чувствую утрату, и мне очень трудно расстаться с персонажами", — говорит автор.

Шафак признается, что, вернувшись в реальный мир, она отмечает важность женских голосов в литературе. Кроме того, как признается автор, она очень любит литературные фестивали и мероприятия, несмотря на то, что по натуре является интровертом.

"Когда я нахожусь на сцене во время литературного мероприятия, это — не обязанность, это — не бремя. Это огромное удовольствие для ума и души", — говорит автор.

Писательница честно признается, что разочарована "цинизмом по отношению к интеллектуализму в Великобритании и США", ведь в настоящее время это "считается признаком высокомерия и гордыни". Сама госпожа Шафак подчеркивает, что не претендует на этот статус, но очень уважает интеллектуалов.

"Для меня литература — одно из наших последних демократических пространств, где мы не спешим от одного дела к другому, нам не просто подают обрывки информации, а мы замедляемся и снова слушаем друг друга. [Ведь] древнее искусство рассказывания историй настолько универсально. Оно — вполне вне времени. Литература на самом деле не принадлежит ни одной этнической группе, ни одному региону или религии. Она принадлежит всему человечеству. Поэтому, когда я пишу и пишу в своих книгах, я стараюсь вспомнить… Не знаю, как это назвать, кроме как "общая человечность", — честно добавляет популярная авторка.

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