Лауреатка Нобелевской премии и друг Украины выпускает новый роман: когда ожидается перевод на украинский

Польская писательница и лауреат Нобелевской премии 2018 года Ольга Токарчук представляет свой новый роман "Świata jest za dużo" ("Мира слишком много"). На данный момент известно, что книгу уже начали переводить на украинский язык.

Официальная презентация книги состоится 14 октября в "Зале столетия" в польском Вроцлаве. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия.

"Мировая премьера романа состоится 14 октября 2026 года в 18:00 в Зале века во Вроцлаве. Беседу с автором проведет профессор Уршула Гленск — литературовед, преподавательница Вроцлавского университета, литературный критик и писательница", — говорится в тексте.

Ольга Токарчук читает отрывки из романа на фестивале Фото: Facebook

В то же время в "Фонде Ольги Токарчук" в Facebook отмечают повышенный интерес читателей к книге. Они часто интересуются ценами на новый роман польской писательницы.

"Мы получаем много личных сообщений с вопросом, будут ли книги Ольги доступны для покупки в день премьеры по очень привлекательной цене. Приглашаем всех заинтересованных в книжный магазин в Зале столетия", — говорится в сообщении.

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Когда можно ожидать перевода на украинский: о чем будет новый роман Токарчук

Украинский поэт и переводчик Остап Сливинский в своем Facebook сообщил, что приступил к работе над переводом новой книги Ольги Токарчук "за два дня до официальной презентации" текста. По его словам, сам роман получился "мозаичным, многосюжетным и многослойным, но не шумным".

Переводчик Остап Сливинский приступил к работе над новым романом Ольги Токарчук Фото: Facebook

"Пожалуй, самый личный из всех текстов, которые Токарчук написала до сих пор. А еще — серьезный и почти лишенный иронии, в отличие от предыдущего "Эмпусиона". Здесь — постоянное эхо Второй мировой войны, более или менее вынужденные переселения, попытки обрести себя в новых местах, среди новых людей", — написал господин Сливинский.

Переводчик отмечает, что сам роман "Мира слишком много" Ольги Токарчук — произведение непростое, как "и наш нынешний мир, но глубоко внутри него — много человеческого тепла, которое и спасает (и спасет) этот мир от замерзания". По словам г-на Остапа, в романе есть такие украинские локации, как Львов и Дрогобыч, но конкретных деталей он не указал.

В настоящее время изданием романов Ольги Токарчук занимается украинское издательство "Темпора". Точная дата презентации перевода пока не сообщается.

Кто такая Ольга Токарчук: биография и поддержка Украины

Ольга Навоя Токарчук (1962) — польская писательница и эссеистка. Окончила Варшавский университет по специальности "психология", долгое время работала с людьми с психическими расстройствами.

Свою литературную карьеру она начала в конце 1980-х годов как поэтесса, а впоследствии — стала писать короткую и большую прозу. За время творческой деятельности в Польше она получила ряд местных наград, а впоследствии — стала лауреатом Международной Букеровской премии 2017 года и Нобелевской премии 2018 года (получила ее в 2019 году из-за секс-скандала в Нобелевском комитете).

Ольга Токарчук — ярая сторонница поддержки и помощи Украине

С началом полномасштабного вторжения РФ польская писательница, имеющая украинские корни, категорически осудила российское вторжение. Она неоднократно приезжала на литературные фестивали в Киеве и Львове, публично призывала помочь украинцам. Также известно, что писательница участвовала в сборе средств на реанимационные вертолеты для украинских военных.

Ранее Фокус сообщал о том, как Токарчук призналась в использовании ИИ для написания романа. По словам автора, искусственный интеллект помогает ей анализировать идеи и подбирать культурные детали.

Впоследствии стало известно, что Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год. В обосновании своего решения указано, что лауреат этого года была удостоена награды за "ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".