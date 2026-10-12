Нобелівська лауреатка і друг України випускає новий роман: коли очікувати переклад українською

Польська письменниця та нобелівська лауреатка за 2018 рік Ольга Токарчук презентує свій новий роман "Świata jest za dużo" (Світу забагато). Наразі відомо, що книжку вже почали перекладати українською.

Офіційна презентація книжки відбудеться 14 жовтня у "Залі сторіччя" в польському Вроцлаві. Про це йдеться в повідомленні організаторів події.

"Світова прем'єра роману відбудеться 14 жовтня 2026 року о 18:00 у Залі століття у Вроцлаві. Розмову з авторкою проведе професор Уршула Гленск — літературознавиця, викладачка Вроцлавського університету, літературна критикиня і письменниця", — вказано в тексті.

Ольга Токарчук читає уривки з роману на фестивалі Фото: Facebook

Водночас у "Фундації Ольги Токарчук" у Facebook додають про підвищений інтерес серед читачів щодо книжки. Вони часто цікавляться цінами на новий роман польської авторки.

"Ми отримуємо багато приватних повідомлень, запитуючи, чи будуть книги пані Ольги доступні для покупки в день прем'єри за дуже привабливою ціною. Ми запрошуємо всіх зацікавлених людей до книжкового магазину в Залі століття", — йдеться в дописі.

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Коли слід очікувати переклад українською: про що буде новий роман Токарчук

Український поет і перекладач Остап Сливинський у своєму Facebook повідомив, що розпочав роботу над перекладом нової книжки Ольги Токарчук "за два дні до офіційної презентації" тексту. За його словами, сам роман вийшов "мозаїчний, багатосюжетний і багатошаровий, але не галасливий".

Перекладач Остап Сливинський почав роботу над новим романом Ольги Токарчук Фото: Facebook

"Мабуть, найбільш особистий з усіх текстів, які Токарчук досі написала. А ще — серйозний і майже не іронічний, на відміну від попереднього "Емпусіону". Тут — постійне відлуння Другої світової війни, більш і менш вимушені переселення, спроби будувати себе у нових місцях, нових людях", — написав пан Сливинський.

Перекладач вказує, що сам роман "Світу забагато" Ольги Токарчук є непростим, як "і наш нинішній світ, але глибоко всередині нього — багато людського тепла, яке й рятує (і врятує) цей світ від замерзання". За словами пана Остапа, у романі є такі українські локації як Львів і Дрогобич, але конкретних деталей він не вказав.

Наразі виданням романів Ольги Токарчук займається українське видавництво "Темпора". Наразі точної дати презентації перекладу не повідомлялося.

Хто така Ольга Токарчук: біографія та підтримка України

Ольга Навоя Токарчук (1962) — польська письменниця та есеїстка. Завершила Варшавський факультет за спеціальністю "психологія", тривалий час працювала з людьми з ментальними проблемами.

Свою літературну кар'єру почала наприкінці 1980-х років як поетка, а згодом — почала писати малу та велику прозу. За час творчості в Польщі вона здобула низку місцевих нагород, а згодом — виграла Міжнародну Букерівську премію 2017 року та Нобелівську премію 2018 року (отримала її в 2019 році через секс-скандал у Нобелівському комітеті).

Ольга Токарчук є палкою прихильницею підтримки та допомоги Україні

З початком повномасштабного вторгнення РФ польська письменниця, яке має українське коріння, категорично засудила російське вторгнення. Вона неодноразово приїжджала на літературні фестивалі в Києві та Львові, публічно закликала до допомоги українцям. Також відомо, що авторка долучалася до зборів на реанімаційні вертольоти для українських військових.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Токарчук зізналася в використанні ШІ для написання роману. За словами авторки, штучний інтелект допомагає їй аналізувати ідеї та добирати культурні деталі.

Згодом стало відомо, що Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2026 рік. У мотиваційній частині свого рішення вказано, що цьогорічного переможця нагородили за "її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".