Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук зізналася, що використовує ШІ для написання книг

Польська письменниця та лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук заявила, що використовує штучний інтелект під час роботи над своїми новими книжками. За словами авторки, ШІ допомагає їй аналізувати ідеї та добирати культурні деталі.

Польська есеїстка, сценаристка та поетеса, лауреатка літературної премії "Ніке" та Міжнародної Букерівської премії Ольга Токарчук, яка отримала Нобелівську премію з літератури за 2018 рік, під час одного з інтерв’ю розповіла, що звертається до сучасних AI-моделей для допомоги в роботі над окремими елементами сюжету та атмосфери творів, повідомило польське видання My Company.

"Незважаючи на побоювання, я вважаю, що ми, письменники, через специфіку нашої справи, найбільше налаштовані на такі інструменти, як ШІ. Я придбала найвищу, найдосконалішу версію однієї мовної моделі, і мене часто глибоко шокує те, як фантастично вона розширює мій кругозір і поглиблює моє творче мислення", — зазначила Токарчук.

Зокрема, вона просила систему підказати, яку музику могли б слухати герої її роману під час танців кілька десятків років тому. Також Токарчук пояснила, що іноді "кидає ідею машині" для аналізу або просить допомогти зі структурою певних епізодів. Водночас письменниця наголосила, що не передає штучному інтелекту сам процес написання книжки повністю.

"Хоча я знаю про галюцинації та численні помилки фактичних алгоритмів у сферах суворої економіки та достовірних даних, мушу визнати, що в динамічній літературній художній літературі ця технологія є надбанням неймовірних масштабів", — наголосила Токарчук.

Після цих слів у Польщі та за її межами розпочалася дискусія про межі використання штучного інтелекту в літературі. Частина критиків заявила, що залучення AI може вплинути на унікальність авторського стилю, тоді як інші вважають такі технології новим творчим інструментом для письменників. Сама письменниця при цьому говорить, що література змінюється разом із технологіями, а штучний інтелект уже став частиною сучасного культурного процесу.

Ольга Токарчук є однією з найвідоміших сучасних польських письменниць. Її книжки перекладені десятками мов, а серед найвідоміших творів — "Бігуни", "Книги Якова" та "Веди свій плуг понад кістками мертвих". Раніше Токарчук також брала участь у створенні відеогри за мотивами власного роману "Anna In w grobowcach świata". Проєкт поєднує елементи кіберпанку, психології та штучного інтелекту.

