Таємницю поховання д'Артаньяна можуть розкрити: археологи досліджують скелет у Маастрихті

У нідерландському місті Маастрихт виявили скелет, який, за попередніми даними, може належати французькому мушкетеру Шарлю Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньяну — історичній постаті, що стала прототипом всесвітньо відомого літературного героя Александра Дюма. Остаточну відповідь має дати ДНК-аналіз, результати якого очікують найближчим часом.

У церкві Святих Петра і Павла в районі Вольдер міста Маастрихт археологи виявили скелет, який може належати відомому французькому мушкетеру д’Артаньяну. Протягом століть місце поховання цієї історичної постаті залишалося невідомим. Це робить знахідку потенційно однією з найважливіших у Нідерландах, повідомляє L1 Nieuws.

Французький мушкетер д'Артаньян загинув під час битви в Маастрихті у XVII столітті. Тепер тест ДНК має визначити, чи дійсно останки, знайдені в церкві Маастрихта, належать д'Артаньяну. Скелет було знайдено в нефі церкви Святих Петра і Павла в районі Вольдер міста Маастрихт, прямо перед нинішнім вівтарем.

Сучасна церква, ймовірно, є другою або навіть третьою спорудою на цьому місці. Найстаріша з них датується XIII, а можливо, навіть XII століттям. Відкриття стало відомим після того, як частина підлоги церкви просіла в лютому. Під час подальших реставраційних робіт підлогу було розкрито, що дозволило виявити останки. Роками підозрювали, що д'Артаньян може бути похований у церкві Вольдера. Однак, попри всі ознаки, останки ніколи раніше не розкопували для досліджень.

Д'Артаньян загинув 25 червня 1673 року під час облоги Маастрихта, коли французька армія Людовика XIV намагалася захопити місто. Мушкетер був довіреною особою Людовика XIV і відіграв суттєву роль у військових успіхах Франції.

"Біля його тіла лежала французька монета. Більше того, розташування могили вказує на те, що вона стосується важливої ​​особи: скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар, а під вівтарем у той час ховали лише королівських чи інших важливих осіб", — повідомив диякон Йос Вальке, який був присутній на розкопках.

Наразі лабораторія в Мюнхені порівнює цей ДНК із ДНК нащадка історичної французької постаті. Поблизу Авіньйона досі існує родинна лінія по батьківській гілці — Бертран де Бац де Кастельмор. Саме цей генетичний матеріал зараз досліджують, а результати очікують найближчим часом.

Хоча вагомих доказів поки що немає, все, здається, вказує на праву руку французького короля. Наприклад, біля ребер було знайдено залишки мушкетного ядра. Це відповідає опису поранення д'Артаньяна в історичних джерелах. Археолог Вім Дейкман, який займається цим дослідженням, також це підтверджує. Хоча сам він воліє чекати на незаперечні результати з Мюнхена.

"Я все ще дуже обережний; я вчений. Але мої очікування високі. "Я досліджую гробницю д'Артаньяна вже 28 років. Це може стати вершиною моєї кар'єри. Роками я мав багато контактів у Франції, і вони завжди запитують мене, чому д'Артаньяна досі не знайшли. Здається, що зараз так, бо поки що не знайдено нічого, що суперечило б ідеї, що це не він. Але знову ж таки: я чекаю на аналіз ДНК", — зазначив Дейкман.

Скелет вилучили з церкви, і зараз він знаходиться в археологічному інституті в Девентері. Речі, що лежали разом з останками в могилі, також більше не знаходяться в церкві. Довгий час місце останнього спочинку д'Артаньяна залишалося загадкою. Воно навіть стало частиною національної легенди, що оточує цю постать. Цілком можливо, що цю таємницю незабаром буде розкрито.

