Тайну захоронения д'Артаньяна могут раскрыть: археологи исследуют скелет в Маастрихте

В нидерландском городе Маастрихт обнаружили скелет, который, по предварительным данным, может принадлежать французскому мушкетеру Шарлю Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д'Артаньяну — исторической фигуре, ставшей прототипом всемирно известного литературного героя Александра Дюма. Окончательный ответ должен дать ДНК-анализ, результаты которого ожидаются в ближайшее время.

В церкви Святых Петра и Павла в районе Вольдер города Маастрихт археологи обнаружили скелет, который может принадлежать известному французскому мушкетеру д'Артаньяну. На протяжении веков место захоронения этой исторической фигуры оставалось неизвестным. Это делает находку потенциально одной из важнейших в Нидерландах, сообщает L1 Nieuws.

Французский мушкетер д'Артаньян погиб во время битвы в Маастрихте в XVII веке. Теперь тест ДНК должен определить, действительно ли останки, найденные в церкви Маастрихта, принадлежат д'Артаньяну. Скелет был найден в нефе церкви Святых Петра и Павла в районе Вольдер города Маастрихт, прямо перед нынешним алтарем.

Современная церковь, вероятно, является второй или даже третьей постройкой на этом месте. Самая старая из них датируется XIII, а возможно, даже XII веком. Открытие стало известным после того, как часть пола церкви просела в феврале. Во время дальнейших реставрационных работ пол был вскрыт, что позволило обнаружить останки. Годами подозревали, что д'Артаньян может быть похоронен в церкви Вольдера. Однако, несмотря на все признаки, останки никогда ранее не раскапывали для исследований.

Д'Артаньян погиб 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта, когда французская армия Людовика XIV пыталась захватить город. Мушкетер был доверенным лицом Людовика XIV и сыграл существенную роль в военных успехах Франции.

"Возле его тела лежала французская монета. Более того, расположение могилы указывает на то, что она касается важного лица: скелет лежал на месте, где раньше стоял алтарь, а под алтарем в то время хоронили только королевских или других важных лиц", — сообщил диакон Йос Вальке, который присутствовал на раскопках.

Сейчас лаборатория в Мюнхене сравнивает этот ДНК с ДНК потомка исторической французской фигуры. Вблизи Авиньона до сих пор существует семейная линия по отцовской ветви — Бертран де Бац де Кастельмор. Именно этот генетический материал сейчас исследуют, а результаты ожидают в ближайшее время.

Хотя веских доказательств пока нет, все, кажется, указывает на правую руку французского короля. Например, возле ребер были найдены остатки мушкетного ядра. Это соответствует описанию ранения д'Артаньяна в исторических источниках. Археолог Вим Дейкман, который занимается этим исследованием, также это подтверждает. Хотя сам он предпочитает ждать неоспоримых результатов из Мюнхена.

"Я все еще очень осторожен; я ученый. Но мои ожидания высоки. "Я исследую гробницу д'Артаньяна уже 28 лет. Это может стать вершиной моей карьеры. Годами я имел много контактов во Франции, и они всегда спрашивают меня, почему д'Артаньяна до сих пор не нашли. Кажется, что сейчас так, потому что пока не найдено ничего, что противоречило бы идее, что это не он. Но опять же: я жду анализа ДНК", — отметил Дейкман.

Скелет изъяли из церкви, и сейчас он находится в археологическом институте в Девентере. Вещи, лежавшие вместе с останками в могиле, также больше не находятся в церкви. Долгое время место последнего упокоения д'Артаньяна оставалось загадкой. Оно даже стало частью национальной легенды, окружающей эту фигуру. Вполне возможно, что эта тайна вскоре будет раскрыта.

