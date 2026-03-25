Археологи обнаружили ценные клады доримских времен: связаны с королевой кельтов (фото)

Исследование показало, что два роскошных клада, возможно, были сожжены в честь предков королевы бригантов.

Археологи обнаружили, два огромных клада железного века в Йоркшире, Англия. Они содержат сожженное металлическое оружие, сосуды и колесницы. Ученые обнаружили более 950 артефактов, включая железные "шины" для деревянных колес колесниц, котел, богато украшенную чашу для смешивания вина и церемониальные наконечники копий. Эти находки представляют собой один из крупнейших кладов железного века, когда-либо найденных в Британии. Ученые считают, что эти артефакты могли быть сожжены во время похорон королевской особы, в частности королевы бригантов, пишет Фокус.

Археологи пришли к выводу, что эти клады не являются частью захоронения, ведь не было обнаружено никакого тела, но все же они, вероятно связаны с похоронами королевской особы. Ученые считают, что размер кладов и большое количество дорогих артефактов указывают на то, они были частью похорон королевы бригантов, кельтского племени, жившего в Британии почти 2000 лет назад.

Ценные клады были обнаружены рядом с хорошо укрепленным поселением бригантов под названием Стэнвик, где, как считается, проживали правители кельтского племени. Ученые говорят, то в железном веке популярным погребальным обрядом для элиты в некоторых частях Британии было сожжение ценных вещей. При этом археологи считают, что сама могила королевской особы, в честь которой был проведен данный обряд находится где-то рядом.

Однако точная причина захоронения кладов, возможно, никогда не будет известна, говорят ученые. Хотя есть версия, что артефакты все же связаны с похоронами королевы бригантов. Археологи выяснили, что артефакты относятся к I веку до нашей эры, а их стиль и украшения, указывают на то, что элита в Стэнвике имела связи с европейским континентом.

Бриганты были союзниками римлян после завоевания ими большей части Британии после 43 года н.э. Римские источники после 69 года н.э. утверждают, что тогда бригантами правила королева Картимандуа. Но археологи считают, что клады относятся к предкам это королевы, то есть использовались на их похоронах. Королевская власть у бригантов, по-видимому, передавалась от матери к дочери, поэтому вероятно, что некоторые из предков Картимандуа также были королевами.

Археологи также обнаружили несколько странных U-образных железных скоб, которые находили в континентальной Европе, но не в Британии. По мнению ученых, эти скобы являются частью четырехколесных колесниц, которые бриганты использовали наряду с двухколесными колесницами. Это свидетельствует о том, что у жителей Британии железного века были связи с другими кельтскими племенами на европейском континенте.

