Марс вращается все быстрее и быстрее: причина аномалии скрыта в недрах Красной планеты

Новое исследование предполагает, что известный вулканический региона на Марсе более активен, чем считалось ранее. Возможно, поэтому Красная планета с каждым годом вращается все быстрее.

Планетологам известно, что Марс увеличивает скорость вращения вокруг своей оси каждый год, но причина этого оставалась загадкой. Теперь ученые считают, что смогли ее разгадать. Причина увеличения скорости вращения Марса находится глубоко в недрах Красной планеты, пишет Фокус.

На Марсе находятся самые высокие вулканы в Солнечной системе и все они расположены на территории провинции Фарсида или Тарсис. Этот вулканический регион простирается на 6000 километров по поверхности Марса. Он сформировался благодаря накоплению лавы на поверхности планеты, которая с течением времени создала огромные структуры.

Наличие огромных вулканов на Марсе планетологи объясняют отсутствием движения литосферных плит. На Земле такое движение является движущей силой большей части вулканической активности нашей планеты.

С 2018 по 2022 года на Марсе работал посадочный аппарат NASA InSight, который изучал внутренне строение планеты, которое может помочь раскрыть больше информации о местных вулканах.

Авторы исследования провели анализ архивных данных InSight и создали компьютерное моделирование, чтобы проверить, какие структуры могут объяснить доминирование вулканического региона на одной стороне Марса.

Гора Арсия на Марсе - один из самых высоких вулканов в Солнечной системе, высота 19 километров Фото: NASA

Моделирование показало, что в мантии планеты существует шлейф необычно легкого и менее плотного, чем окружающая горная порода, расплавленного материала. Этот так называемая аномалия отрицательной массы. Ученые считают, что эта аномалия может объяснить, как провинция Фарсида стала таким большим вулканическим регионом с большим количеством вулканов.

По словам ученых, аномалия отрицательной массы будет двигаться вверх и ударяться о литосферу Марса, образуя расплавленные очаги, которые потенциально могут проникать в кору планеты и извергаться в виде вулканов. Напоминаем, что литосфера на Марсе, состоящая из верхней части мантии и коры, которая не разделена на литосферные плиты, как на Земле, имеет толщину примерно 500 км.

Также ученые решили выяснить, может ли этот шлейф скрытого материала объяснить странную скорость вращения Марса. Известно, что каждый год марсианские сутки сокращаются примерно на 70 микросекунд. Это означает, что Красная планета вращается немного быстрее вокруг своей оси с каждым годом.

Авторы исследования использовали свои модели для расчета того, может ли менее плотный материал под провинцией Фарсида смещать массу внутри Марса настолько, чтобы повлиять на скорость вращения планеты. Расчеты показали, что это может происходить.

При написании материала использованы источники: Journal of Geophysical Research Planets, Live Science.