Физики впервые перевезли антиматерию на грузовике: одна ошибка и все может быть уничтожено

Исследователи из ЦЕРН в Женеве перевезли 92 антипротона на расстояние в 8 километров. Это первый шаг к раскрытию одной из главных тайн Вселенной.

Ученые завершили первую в истории транспортировку антиматерии на грузовике. 24 марта исследователи из ЦЕРН (Европейской организации ядерных исследований) в Женеве перевезли антипротоны внутри магнитной ловушки на грузовике. Античастицы, созданные в ускорителе частиц ЦЕРН, проехали около восьми километров. Если бы антиматерия соприкоснулась с обычной материей хотя бы на долю секунды, то и она была бы уничтожена. Этот эксперимент завершился успешно и имеет огромное значение для понимания природы антиматерии, пишет Фокус.

Антиматерия состоит из античастиц. Это версии обычных частиц, но с противоположным зарядом. Античастицы протонов называются антипротонами. Когда протоны сталкиваются друг с другом в ускорителе частиц ЦЕРН, то они могут создавать антипротоны.

Проблема в том, что если античастицы сталкиваются с обычными частицами, то они уничтожают друг друга с выбросом энергии, которая соответствует массе собранных вместе частиц. Чем больше масса, тем больше взрыв и выброс энергии. К счастью, во время эксперимента по перевозке 92 антипротонов, антиматерия имела очень маленькую массу.

Еще одна проблема состоит в том, что ученые не могут нормально изучать свойства антиматерии в ЦЕРН из-за слишком больших помех, создаваемых сильными магнитными полями ускорителя частиц. Поэтому антиматерию лучше изучать в других лабораториях Европы.

Фото: CERN

Поэтому ученые приняли решение выяснить можно ли безопасно транспортировать антиматерию, чтобы она не была уничтожена. Для этого 92 антипротона поместили с специальный контейнер, где магнитные поля удерживали античастицы в вакууме и не позволяли им столкнуться с обычной материей, то есть со стенками контейнера во время движения грузовика.

Грузовик за полчаса перевез антиматерию из одной точки в другую по территории ЦЕРН и эксперимент по перемещению античастиц был признан успешным.

Эксперименты с антиматерией в других лабораториях Европы могут помочь разгадать одну из загадок Вселенной. Физики хотят понять, почему во Вселенной мало антиматерии, хотя считается, что после Большого взрыва обычных частиц и античастиц было 50 на 50. Что-то должно было заставить исчезнуть большую часть антиматерии. Физики будет изучать свойства античастиц, такие как отношение заряда к массе, атомные энергетические уровни, реакция на гравитацию и тому подобное, чтобы выявить любые расхождения с обычной материей.

При написании материала использованы источники: CERN, ScienceDaily.