Фізики вперше перевезли антиматерію на вантажівці: одна помилка і все може бути знищено

Дослідники з ЦЕРН у Женеві перевезли 92 антипротони на відстань у 8 кілометрів. Це перший крок до розкриття однієї з головних таємниць Всесвіту.

Учені завершили перше в історії транспортування антиматерії на вантажівці. 24 березня дослідники з ЦЕРН (Європейської організації ядерних досліджень) у Женеві перевезли антипротони всередині магнітної пастки на вантажівці. Античастинки, створені в прискорювачі частинок ЦЕРН, проїхали близько восьми кілометрів. Якби антиматерія зіткнулася зі звичайною матерією хоча б на частку секунди, то і вона була б знищена. Цей експеримент завершився успішно і має величезне значення для розуміння природи антиматерії, пише Фокус.

Антиматерія складається з античастинок. Це версії звичайних частинок, але з протилежним зарядом. Античастинки протонів називаються антипротонами. Коли протони стикаються один з одним у прискорювачі частинок ЦЕРН, то вони можуть створювати антипротони.

Проблема в тому, що якщо античастинки стикаються зі звичайними частинками, то вони знищують одна одну з викидом енергії, яка відповідає масі зібраних разом частинок. Що більша маса, то більший вибух і викид енергії. На щастя, під час експерименту з перевезення 92 антипротонів, антиматерія мала дуже маленьку масу.

Ще одна проблема полягає в тому, що вчені не можуть нормально вивчати властивості антиматерії в ЦЕРН через занадто великі перешкоди, які створюють сильні магнітні поля прискорювача частинок. Тому антиматерію краще вивчати в інших лабораторіях Європи.

Фото: CERN

Тому вчені вирішили з'ясувати, чи можна безпечно транспортувати антиматерію, щоб вона не була знищена. Для цього 92 антипротони помістили в спеціальний контейнер, де магнітні поля утримували античастинки у вакуумі і не дозволяли їм зіткнутися зі звичайною матерією, тобто зі стінками контейнера під час руху вантажівки.

Вантажівка за півгодини перевезла антиматерію з однієї точки в іншу територією ЦЕРН, і експеримент із переміщення античастинок було визнано успішним.

Експерименти з антиматерією в інших лабораторіях Європи можуть допомогти розгадати одну із загадок Всесвіту. Фізики хочуть зрозуміти, чому у Всесвіті мало антиматерії, хоча вважається, що після Великого вибуху звичайних частинок і античастинок було 50 на 50. Щось повинно було змусити зникнути більшу частину антиматерії. Фізики вивчатимуть властивості античастинок, такі як відношення заряду до маси, атомні енергетичні рівні, реакція на гравітацію тощо, щоб виявити будь-які розбіжності зі звичайною матерією.

Під час написання матеріалу використано джерела: CERN, ScienceDaily.