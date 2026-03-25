NASA вперше відправляє на Марс космічний корабель із ядерним двигуном: що відомо (фото)

Космічний корабель Space Reactor-1 Freedom вперше продемонструє роботу ядерної електродвигунної установки під час міжпланетного польоту. Він доставить на Марс вертольоти Skyfall, які шукатимуть найкраще місце для висадки астронавтів.

У грудні 2028 року в космос буде запущено унікальну місію Space Reactor-1 Freedom або SR-1 Freedom. Це буде перший раз, коли в далекий космос, у даному випадку на Марс, вирушає космічний апарат з ядерною електродвигунною установкою. На борту апарату перебуватимуть невеликі вертольоти місії Skyfall, які досліджуватимуть поверхню Червоної планети у висоти, пише Фокус.

Під час пресконференції 24 березня NASA представило нову місію на Марс, яка вперше продемонструє роботу ядерного двигуна на космічному апараті під час польоту в далекий космос. Безпілотний космічний корабель SR-1 Freedom буде оснащений ядерною електродвигунною установкою. Вона складається з електричного ракетного двигуна і ядерного реактора. Теплова енергія, що виробляється ядерним реактором, генерує електрику, яку потім використовують для живлення електричних двигунів. У NASA вважають, що ядерні двигуни допоможуть здійснювати більш швидкі та більш ефективні польоти в далекий космос, які допоможуть у дослідженні та освоєнні Сонячної системи в майбутньому.

Ядерні електродвигунні установки працюють як атомні електростанції на Землі, використовуючи ядерний реактор для радіоактивного розпаду. Ця технологія принципово відрізняється від радіоізотопних термоелектричних генераторів (РТГ), які десятиліттями NASA використовувало у своїх космічних апаратах для дослідження далекого космосу. РТГ використовують тепло радіоактивного розпаду для вироблення електроенергії, але вони не беруть участі в русі апарата.

Апарат SR-1 Freedom відправить на Марс три невеликі гелікоптери місії Skyfall, схожі на гелікоптер Ingenuity, який здійснив посадку на Червоній планеті разом із марсоходом Perseverance у лютому 2021 року. Ingenuity став першим вертольотом, який коли-небудь працював на іншій планеті. Він здійснив 72 вильоти в період із квітня 2021 року до січня 2024 року, але після поломки його місію було завершено.

Нові вертольоти повинні досліджувати поверхню Марса з висоти і шукати найкращі місця для приземлення астронавтів у майбутньому. Вони також складуть карту й охарактеризують підповерхневий шар водяного льоду, щоб з'ясувати, де розташовані поклади водяного льоду, а також їхній розмір. Водяну кригу можна розтопити й отримати воду для пиття та для вирощування рослин. З води можна отримати кисень для дихання і водень для ракетного палива.

Згідно з планом NASA, місія SR-1 Freedom стартує в грудні 2028 року і прибуде на Марс приблизно через рік. Але після доставки вертольотів на Марс, космічний апарат може продовжити політ далі в Сонячну систему, якщо NASA ухвалить таке рішення.

Результати місії SR-1 Freedom також стануть основою для планів NASA зі створення атомної електростанції на Місяці та Марсі.

Як уже писав Фокус, NASA оголосило про серйозні зміни в місячній програмі "Артеміда". Глава NASA представив новий план освоєння Місяця в найближчі роки.

Також Фокус писав про те, що вчені отримали нові дані про те, як вплине на тіло людини низька гравітація Марса.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.