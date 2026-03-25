NASA змінило план польоту на Місяць: космічної станції не буде, куди витратять $20 мільярдів

Американське космічне агентство оголосило про серйозні зміни в місячній програмі "Артеміда". Глава NASA представив план освоєння Місяця в найближчі роки.

Під час пресконференції, яка відбулася 24 березня, адміністратор NASA Джаред Айзекман оголосив про те, що стратегія освоєння Місяця змінилася. NASA поки не будуватиме космічну станцію Gateway біля Місяця, а всі зусилля будуть зосереджені на будівництві першої бази США на поверхні супутника Землі. Висадка астронавтів на Місяць не скасовується і має відбутися за раніше затвердженим планом, пише Фокус.

Джаред Айзекман заявив, що NASA прагне висадити астронавтів на поверхню Місяця до кінця 2028 року і побудувати місячну базу на початку 2030-х років. Будівництво бази, яке пройде в три етапи, обійдеться приблизно в 20 мільярдів доларів. Ці зміни в місячній програмі "Артеміда" означають, що NASA поки що відмовляється від будівництва космічної станції Gateway на орбіті навколо Місяця. Вона мала виконувати функції перевалочного пункту для астронавтів, які летять на Місяць і повертаються з нього на Землю. Айзекман заявив, що, можливо, орбітальна станція біля Місяця все ж таки буде побудована, але вже в наступному десятилітті.

NASA поки що не будуватиме космічну станцію Gateway біля Місяця, а всі зусилля будуть зосереджені на будівництві першої бази США на поверхні супутника Землі Фото: NASA

Тепер вся увага NASA, крім пілотованих польотів на Місяць, буде зосереджена на будівництві першої бази США на супутнику Землі. Вона має бути побудована протягом трьох етапів з 2028 по 2026 рік. Згідно з планом, на цій базі астронавти зможуть жити не кілька днів, а кілька місяців.

На першому етапі з 2028 по 2031 рік на Місяць буде відправлено безпілотні посадкові модулі, які тестуватимуть нові технології, необхідні для роботи місячної бази. Зокрема, тестуватимуть системи генерації енергії, зв'язку та навігації.

На другому етапі з 2031 по 2033 рік мають побудувати житлові модулі, в яких астронавти зможуть перебувати поки що не дуже тривалий час.

На третьому етапі з 2033 до 2036 року NASA збирається побудувати постійну інфраструктуру на Місяці, яка міститиме житлові модулі для довгострокового перебування астронавтів, потужні джерела енергії, зокрема, атомні електростанції, посадкові майданчики, постійні системи зв'язку та навігації. Таким чином через 10 років має закінчитися будівництво першої американської бази на Місяці.

Відправною точкою для нового плану NASA має стати запланований на 1 квітня запуск місії "Артеміда-2", у рамках якої астронавти вперше за понад 50 років опиняться біля Місяця. Чотири астронавти здійснять 10-денний політ навколо Місяця, а потім повернуться додому.

На 2027 рік NASA запланувало запуск місії "Артеміда-3", коли астронавти перевірять у космосі роботу одного з двох розроблюваних модулів, необхідних для висадки на Місяць. А 2028 року має відбутися довгоочікуване повернення астронавтів NASA на поверхню Місяця вперше з 1972 року. Це буде місія "Артеміда-4".

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space, IFLScience.