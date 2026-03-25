NASA изменило план полета на Луну: космической станции не будет, куда потратят $20 миллиардов

Американское космическое агентство объявило о серьезных изменениях в лунной программе “Артемида”. Глава NASA представил план освоения Луны в ближайшие годы.

Во время пресс-конференции, которая состоялась 24 марта, администратор NASA Джаред Айзекман объявил о том, что стратегия освоения Луны изменилась. NASA пока не будет строить космическую станцию Gateway возле Луны, а все усилия будут сосредоточены на строительстве первой базы США на поверхности спутника Земли. Высадка астронавтов на Луну не отменяется и должна состоятся по ранее утвержденному плану, пишет Фокус.

Джаред Айзекман заявил, что NASA стремится высадить астронавтов на поверхность Луны до конца 2028 года и построить лунную базу в начале 2030-х годов. Строительство базы, которое пройдет в три этапа, обойдется примерно в 20 миллиардов долларов. Эти изменения в лунной программе "Артемида" означают, что NASA пока отказывается от строительства космической станции Gateway на орбите вокруг Луны. Она должна была выполнять функции перевалочного пункта для астронавтов, которые летят на Луну и возвращаются с нее на Землю. Айзекман заявил, что, возможно, орбитальная станция возле Луны все же будет построена, но уже в следующем десятилетии.

Фото: NASA

Теперь все внимание NASA, кроме пилотируемых полетов на Луну, будет сосредоточено на строительстве первой базы США на спутнике Земли. Она должна быть построена в течение трех этапов с 2028 по 2026 год. Согласно плану, на этой базе астронавты смогут жить не несколько дней, а несколько месяцев.

На первом этапе с 2028 по 2031 год на Луну будут отправлены беспилотные посадочные модули, которые будут тестировать новые технологии, необходимые для работы лунной базы. В частности, будут тестироваться системы генерации энергии, связи и навигации.

На втором этапе с 2031 по 2033 год должны быть построены жилые модули, в которых астронавты смогут находится пока что не очень длительное время.

На третьем этапе с 2033 по 2036 год NASA собирается построить постоянную инфраструктуру на Луне, которая будет включать в себя жилые модули для долгосрочного пребывания астронавтов, мощные источники энергии, в частности, атомные электростанции, посадочные площадки, постоянные системы связи и навигации. Таким образом через 10 лет должно закончится строительство первой американской базы на Луне.

Отправной точкой для нового плана NASA должен стать запланированный на 1 апреля запуск миссии "Артемида-2", в рамках которой астронавты впервые за более чем 50 лет окажутся возле Луны. Четыре астронавта совершат 10-дневный полет вокруг Луны, а затем вернуться домой.

На 2027 год NASA запланировало запуск миссии "Артемида-3" когда астронавты проверят в космосе работу одного из двух разрабатываемых модулей, необходимых для высадки на Луну. А в 2028 году должно состоятся долгожданное возвращение астронавтов NASA на поверхность Луны впервые с 1972 года. Это будет миссия "Артемида-4".

При написании материала использованы источники: NASA, Space, IFLScience.