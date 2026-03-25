NASA впервые отправляет на Марс космический корабль с ядерным двигателем: что известно (фото)

Космический корабль Space Reactor-1 Freedom впервые продемонстрирует работу ядерной электродвигательной установки во время межпланетного полета. Он доставит на Марс вертолеты Skyfall, которые будут искать лучшее место для высадки астронавтов.

В декабре 2028 года в космос будет запущена уникальная миссия Space Reactor-1 Freedom или SR-1 Freedom. Это будет первый раз, когда в дальний космос, в данном случае на Марс, отправляется космический аппарат с ядерной электродвигательной установкой. На борту аппарата будут находиться небольшие вертолеты миссии Skyfall, которые будут исследовать поверхность Красной планеты в высоты, пишет Фокус.

Во время пресс-конференции 24 марта NASA представило новую миссию на Марс, которая впервые продемонстрирует работу ядерного двигателя на космическом аппарате во время полета в дальний космос. Беспилотный космический корабль SR-1 Freedom будет оснащен ядерной электродвигательной установкой. Она состоит из электрического ракетного двигателя и ядерного реактора. Тепловая энергия, вырабатываемая ядреным реактором, генерирует электричество, которое затем используется для питания электрических двигателей. В NASA считают, что ядерные двигатели помогут осуществлять более быстрые и более эффективные полеты в дальний космос, которые помогут в исследовании и освоении Солнечной системы в будущем.

NASA представило новую миссию на Марс, которая впервые продемонстрирует работу ядерного двигателя на космическом аппарате во время полета в дальний космос Фото: NASA

Ядерные электродвигательные установки работают как атомные электростанции на Земле, используя ядерный реактор для радиоактивного распада. Эта технология принципиально отличается от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ), которые десятилетиями NASA использовало в своих космических аппаратах для исследования дальнего космоса. РТГ используют тепло радиоактивного распада для выработки электроэнергии, но они не участвуют в движении аппарата.

Аппарат SR-1 Freedom отправит на Марс три небольших вертолета миссии Skyfall, похожих на вертолет Ingenuity, который совершил посадку на Красной планете вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity стал первым вертолетом, когда-либо работавшим на другой планете. Он совершил 72 вылета в период с апреля 2021 года по январь 2024 года, но после поломки его миссия была завершена.

Аппарат SR-1 Freedom отправит на Марс три небольших вертолета миссии Skyfall, похожих на вертолет Ingenuity Фото: NASA

Новые вертолеты должны исследовать поверхность Марса с высоты и искать лучшие места для приземления астронавтов в будущем. Они также составят карту и охарактеризуют подповерхностный слой водяного льда, чтобы выяснить, где находятся залежи водяного льда, а также их размер. Водяной лед можно растопить и получить воду для питья и для выращивания растений. Из воды можно получить кислород для дыхания и водород для ракетного топлива.

Согласно плану NASA, миссия SR-1 Freedom стартует в декабре 2028 года и прибудет на Марс примерно через год. Но после доставки вертолетов на Марс, космический аппарат может продолжить полет дальше в Солнечную систему, если NASA примет такое решение.

Результаты миссии SR-1 Freedom также послужат основой для планов NASA по создания атомной электростанции на Луне и Марсе.

Как уже писал Фокус, NASA объявило о серьезных изменениях в лунной программе "Артемида". Глава NASA представил новый план освоения Луны в ближайшие годы.

Также Фокус писал о том, что ученые получили новые данные о том, как повлияет на тело человека низкая гравитация Марса.

При написании материала использованы источники: NASA, Space.