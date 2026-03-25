Марс обертається все швидше і швидше: причина аномалії прихована в надрах Червоної планети

Нове дослідження припускає, що відомий вулканічний регіон на Марсі активніший, ніж вважалося раніше. Можливо, тому Червона планета з кожним роком обертається все швидше.

Планетологам відомо, що Марс збільшує швидкість обертання навколо своєї осі щороку, але причина цього залишалася загадкою. Тепер учені вважають, що змогли її розгадати. Причина збільшення швидкості обертання Марса знаходиться глибоко в надрах Червоної планети, пише Фокус.

На Марсі знаходяться найвищі вулкани в Сонячній системі і всі вони розташовані на території провінції Фарсіда або Тарсіс. Цей вулканічний регіон простягається на 6000 кілометрів поверхнею Марса. Він сформувався завдяки накопиченню лави на поверхні планети, яка з плином часу створила величезні структури.

Наявність величезних вулканів на Марсі планетологи пояснюють відсутністю руху літосферних плит. На Землі такий рух є рушійною силою більшої частини вулканічної активності нашої планети.

З 2018 до 2022 року на Марсі працював посадковий апарат NASA InSight, який вивчав внутрішню будову планети, що може допомогти розкрити більше інформації про місцеві вулкани.

Автори дослідження провели аналіз архівних даних InSight і створили комп'ютерне моделювання, щоб перевірити, які структури можуть пояснити домінування вулканічного регіону на одному боці Марса.

Гора Арсія на Марсі — один із найвищих вулканів у Сонячній системі, висота 19 кілометрів Фото: solar-system

Моделювання показало, що в мантії планети існує шлейф незвично легкого і менш щільного, ніж навколишня гірська порода, розплавленого матеріалу. Це так звана аномалія негативної маси. Вчені вважають, що ця аномалія може пояснити, як провінція Фарсіда стала таким великим вулканічним регіоном з великою кількістю вулканів.

За словами вчених, аномалія від'ємної маси рухатиметься вгору і вдарятиметься об літосферу Марса, утворюючи розплавлені вогнища, які потенційно можуть проникати в кору планети і вивергатися у вигляді вулканів. Нагадуємо, що літосфера на Марсі, що складається з верхньої частини мантії і кори, яка не розділена на літосферні плити, як на Землі, має товщину приблизно 500 км.

Також учені вирішили з'ясувати, чи може цей шлейф прихованого матеріалу пояснити дивну швидкість обертання Марса. Відомо, що щороку марсіанська доба скорочується приблизно на 70 мікросекунд. Це означає, що Червона планета обертається трохи швидше навколо своєї осі з кожним роком.

Автори дослідження використовували свої моделі для розрахунку того, чи може менш щільний матеріал під провінцією Фарсіда зміщувати масу всередині Марса настільки, щоб вплинути на швидкість обертання планети. Розрахунки показали, що це може відбуватися.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Geophysical Research Planets, Live Science.