Археологи виявили цінні скарби доримських часів: пов'язані з королевою кельтів (фото)

Дослідження показало, що два розкішних скарби, можливо, були спалені на честь предків королеви бригантів.

Археологи виявили два величезних скарби залізного віку в Йоркширі, Англія. Вони містять спалену металеву зброю, посудини та колісниці. Вчені виявили понад 950 артефактів, включно із залізними "шинами" для дерев'яних коліс колісниць, казаном, пишною чашею для змішування вина і церемоніальними наконечниками списів. Ці знахідки являють собою один із найбільших скарбів залізного віку, коли-небудь знайдених у Британії. Вчені вважають, що ці артефакти могли бути спалені під час похорону королівської особи, зокрема королеви бригантів, пише Фокус.

Археологи дійшли висновку, що ці скарби не є частиною поховання, адже не було виявлено жодного тіла, але все ж таки вони, ймовірно, пов'язані з похованням королівської особи. Вчені вважають, що розмір скарбів і велика кількість дорогих артефактів вказують на те, що вони були частиною похорону королеви бригантів, кельтського племені, яке жило в Британії майже 2000 років тому.

Археологи виявили два величезних скарби залізного віку в Йоркширі, Англія. Вони містять спалену металеву зброю, посудини та колісниці, які були спалені. Фото: Live Science

Цінні скарби було виявлено поруч із добре укріпленим поселенням бригантів під назвою Стенвік, де, як вважається, проживали правителі кельтського племені. Науковці кажуть, то в залізному столітті популярним похоронним обрядом для еліти в деяких частинах Британії було спалення цінних речей. При цьому археологи вважають, що сама могила королівської особи, на честь якої було проведено цей обряд, розташована десь поруч.

Однак точна причина поховання скарбів, можливо, ніколи не буде відома, кажуть учені. Хоча є версія, що артефакти все ж таки пов'язані з похоронами королеви бригантів. Археологи з'ясували, що артефакти відносяться до I століття до нашої ери, а їхній стиль і прикраси, вказують на те, що еліта в Стенвіку мала зв'язки з європейським континентом.

Бриганти були союзниками римлян після завоювання ними більшої частини Британії після 43 року н.е. Римські джерела після 69 року н.е. стверджують, що тоді бригантами правила королева Картімандуа. Але археологи вважають, що скарби належать до предків цієї королеви, тобто використовувалися на їхніх похоронах. Королівська влада у бригантів, мабуть, передавалася від матері до доньки, тому ймовірно, що деякі з предків Картімандуа також були королевами.

Археологи також виявили кілька дивних U-подібних залізних скоб, які знаходили в континентальній Європі, але не в Британії Фото: Live Science

Археологи також виявили кілька дивних U-подібних залізних скоб, які знаходили в континентальній Європі, але не в Британії. На думку вчених, ці скоби є частиною чотириколісних колісниць, які бриганти використовували поряд із двоколісними колісницями. Це свідчить про те, що жителі Британії залізного віку мали зв'язки з іншими кельтськими племенами на європейському континенті.

Як уже писав Фокус, у Єгипті археологи виявили залишки ранньохристиянського монастиря в пустельній місцевості, яка здавна відома своєю релігійною історією.

Також Фокус писав про те, що Марс обертається все швидше і швидше: причина аномалії прихована в надрах Червоної планети.

Під час написання матеріалу використано джерела: Antiquity, Live Science.