Нобелевская лауреатка Ольга Токарчук призналась, что использует ИИ для написания книг

Польская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук заявила, что использует искусственный интеллект во время работы над своими новыми книгами. По словам автора, ИИ помогает ей анализировать идеи и подбирать культурные детали.

Польская эссеистка, сценаристка и поэтесса, лауреат литературной премии "Нике" и Международной Букеровской премии Ольга Токарчук, которая получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год, во время одного из интервью рассказала, что обращается к современным AI-моделям для помощи в работе над отдельными элементами сюжета и атмосферы произведений, сообщило польское издание My Company.

"Несмотря на опасения, я считаю, что мы, писатели, в силу специфики нашего дела, больше всего настроены на такие инструменты, как ИИ. Я приобрела самую высокую, самую совершенную версию одной языковой модели, и меня часто глубоко шокирует то, как фантастически она расширяет мой кругозор и углубляет мое творческое мышление", — отметила Токарчук.

В частности, она просила систему подсказать, какую музыку могли бы слушать герои ее романа во время танцев несколько десятков лет назад. Также Токарчук объяснила, что иногда "бросает идею машине" для анализа или просит помочь со структурой определенных эпизодов. В то же время писательница подчеркнула, что не передает искусственному интеллекту сам процесс написания книги полностью.

"Хотя я знаю о галлюцинациях и многочисленных ошибках фактических алгоритмов в сферах строгой экономики и достоверных данных, должна признать, что в динамической литературной художественной литературе эта технология является достоянием невероятных масштабов", — отметила Токарчук.

После этих слов в Польше и за ее пределами началась дискуссия о границах использования искусственного интеллекта в литературе. Часть критиков заявила, что привлечение AI может повлиять на уникальность авторского стиля, тогда как другие считают такие технологии новым творческим инструментом для писателей. Сама писательница при этом говорит, что литература меняется вместе с технологиями, а искусственный интеллект уже стал частью современного культурного процесса.

Ольга Токарчук является одной из самых известных современных польских писательниц. Ее книги переведены на десятки языков, а среди самых известных произведений — "Бегуны", "Книги Иакова" и "Веди свой плуг над костями мертвых". Ранее Токарчук также участвовала в создании видеоигры по мотивам собственного романа "Anna In w grobowcach świata". Проект сочетает элементы киберпанка, психологии и искусственного интеллекта.

