Канадійка Енн Карсон стала лауреткою Нобелівської премії з літератури за 2026 рік: деталі (фото)

8 жовтня у Стокгольмі Шведська академія оголосила лауреата Нобелівської премії з літератури за 2026 рік. Це була 118 церемонія оголошення нового переможця з моменту заснування премії в 1901-му.

Нобелівську премію з літератури за 2026 рік здобуває канадійська письмениниця Енн Карсон . Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

У мотиваційній частині свого рішення вказано, що цьогорічного переможця нагородили за "її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури".

Канадійка Енн Карсоне виграє Нобелівку з літератури за 2026 рік Фото: Nobel Prize

Що відомо про цьогорічного переможця

76-річна канадійська авторка Енн Карсон була багаторічною фавориткою серед читачів, букмекерів і оглядачів. У своїй творчості вона активно вивчає та переоцінює давньогрецьку міфологію, вивчає стани та діяльність людини.

За словами постійної секретарки Шведської академії Інгрід Кальберг, авторка наразі перебуває в Ісландії та була "глибоко вражена" власним нагородженням.

Видео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, кого бачать фаворитом Нобелівської премії з літератури. Середи ключових імен як багатократні номінанти, так і нові імена серед оглядачів, букмекерів і читачів.

Згодом стало відомо, хто здобув Нобелівську премію з хімії. Її було присуджено Анрі Кагану та Кенсо Соаї за їхні дослідження в галузі хіральної хімії — галузі, пов'язаної з однією з давніх загадок біології.