Канадка Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год: подробности (фото)
8 октября в Стокгольме Шведская академия объявила лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год. Это была 118-я церемония объявления нового лауреата с момента учреждения премии в 1901 году.
Нобелевскую премию по литературе за 2026 год получает канадская писательница Энн Карсон. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
В мотивационной части решения указано, что лауреат этого года была удостоена награды за "её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".
Что известно о победителе этого года
76-летняя канадская писательница Энн Карсон на протяжении многих лет была фавориткой читателей, букмекеров и обозревателей. В своём творчестве она активно исследует и переосмысливает древнегреческую мифологию, изучает состояния и деятельность человека.
По словам постоянного секретаря Шведской академии Ингрид Кальберг, автор в настоящее время находится в Исландии и была "глубоко тронута" тем, что ей присудили эту награду.
Ранее Фокус сообщал о том, кого считают фаворитом на получение Нобелевской премии по литературе. Среди ключевых кандидатов — как многократные номинанты, так и новые имена, по мнению обозревателей, букмекеров и читателей.
Впоследствии стало известно, кто получил Нобелевскую премию по химии. Она была присуждена Анри Кагану и Кенсо Соаи за их исследования в области хиральной химии — области, связанной с одной из давних загадок биологии.