Канадка Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год: подробности (фото)

8 октября в Стокгольме Шведская академия объявила лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год. Это была 118-я церемония объявления нового лауреата с момента учреждения премии в 1901 году.

Нобелевскую премию по литературе за 2026 год получает канадская писательница Энн Карсон. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

В мотивационной части решения указано, что лауреат этого года была удостоена награды за "её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".

Канадка Энн Карсон получает Нобелевскую премию по литературе за 2026 год Фото: Nobel Prize

Что известно о победителе этого года

76-летняя канадская писательница Энн Карсон на протяжении многих лет была фавориткой читателей, букмекеров и обозревателей. В своём творчестве она активно исследует и переосмысливает древнегреческую мифологию, изучает состояния и деятельность человека.

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По словам постоянного секретаря Шведской академии Ингрид Кальберг, автор в настоящее время находится в Исландии и была "глубоко тронута" тем, что ей присудили эту награду.

Ранее Фокус сообщал о том, кого считают фаворитом на получение Нобелевской премии по литературе. Среди ключевых кандидатов — как многократные номинанты, так и новые имена, по мнению обозревателей, букмекеров и читателей.

Впоследствии стало известно, кто получил Нобелевскую премию по химии. Она была присуждена Анри Кагану и Кенсо Соаи за их исследования в области хиральной химии — области, связанной с одной из давних загадок биологии.