Нобелевская премия по литературе 2026: кто является фаворитом и почему украинские авторы остаются в тени

8 октября в стенах Шведской Королевской академии наук будет объявлено имя нового лауреата или лауреатки Нобелевской премии по литературе за 2026 год. В прошлом году премию получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, который был фаворитом читателей, литературных обозревателей и букмекеров. Ожидания в этом году не менее интересны, ведь среди уже известных имен есть и новые, которые быстро оказались в центре внимания. Фокус собрал подборку вероятных претендентов и претенденток на эту награду, а также оценил, по какому принципу будут выбирать победителя этого года.

В этом году присуждение Нобелевской премии по литературе за 2026 год будет отличаться одним важным изменением, касающимся нового постоянного секретаря Шведской академии. С 1 июля эту должность вместо Матса Мальма займет шведская писательница и журналистка Ингрид Кальберг.

Объявление лауреата Нобелевской премии состоится 8 октября в 14:30 по киевскому времени

В то же время ряд ресурсов, таких как OLBG, LitHub, Kalshi и NicerOdds, составили список авторов, которые с высокой долей вероятности могут претендовать на премию этого года. Когда в 2025 году авторитетные литературоведы и эксперты говорили о Ласло Краснахоркаи как о потенциальном кандидате (а тогда ставки на его победу колебались в диапазоне от 5–7 к 1), то победа венгерского писателя была, по мнению многих, давно заслуженной и ожидаемой.

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В этом году оценки фаворитов стали более сдержанными, ведь самый низкий показатель составляет от 10 до 1 и выше. Такой рейтинг обусловлен двумя вероятными причинами — высоким уровнем конкуренции и непредсказуемостью выбора Шведской академии, а в то же время эффект "темной лошадки" также остается весьма вероятным. Ведь за последние 10 лет по такому принципу победил Абдулразак Гурна в 2021 году, который вообще не входил в топ-10 фаворитов того года, но о том, что влияет на выбор, — чуть позже.

А пока давайте посмотрим на список претендентов, которые могут получить в этом году Нобелевскую премию по литературе.

Рейтинг фаворитов: кто может завоевать награду

Цянь Сюэ (1953, Китай)

Самые известные произведения — "Последний любовник", "Я живу в трущобах"

На популярных ресурсах чаще всего первое место среди фаворитов занимает китайская писательница Цянь Сюэ (1953). В настоящее время подавляющее большинство литературного сообщества считает эту писательницу главной претенденткой на "литературного Нобеля" этого года с соотношением 10:1.

Китайскую писательницу считают главной фавориткой этого года Фото: El Mundo

За последние годы она успела завоевать ряд литературных премий, среди которых особо стоит отметить Best Translated Book Award за 2015 год за роман "Последний любовник" и премию America Award in Literature за 2024 год. В 2024 году испанское издание El Mundo охарактеризовало творчество писательницы как "авангардный эксперимент", в котором "произведения Цянь Сюэ подчиняются собственной логике — уникальное наложение образов, избегающее традиционных нарративных подходов и создающее своеобразный изменчивый ландшафт, заставляющий читателя тесно взаимодействовать с текстом".

Харуки Мураками (1949, Япония)

Самые известные произведения — "Норвежский лес", "Охота на овец", "1Q84", "Убить коммандора"

Вторым фаворитом с коэффициентом 14 к 1, как и на протяжении многих лет, является японский писатель Харуки Мураками (1949). Автор ряда культовых романов, которого читатели считают незаслуженно игнорируемым со стороны Шведской академии на протяжении многих лет.

Харуки Мураками уже много лет является одним из фаворитов на получение премии Фото: Wired

Томас Пинчон (1937, США), Джеральд Мурнейн (1939, Австралия), Дон ДеЛило (1936, США)

Самые известные произведения авторов — "Выкрикивается лот 49", "Равнины", "Белый шум"

Эту тройку авторов, все из которых являются долгожителями, читатели и критики уже много лет считают фаворитами. И если имена американских постмодернистов Пинчона и ДеЛилло известны многим читателям и специалистам, то имя австралийского писателя очень часто остается без внимания.

Томас Пинчон, Джеральд Мюрнейн и Дон ДеЛилло также часто фигурируют в списке потенциальных претендентов Фото: коллаж Фокус

По отзывам западных критиков, 87-летний австралийский автор является одним из самых оригинальных писателей "Зеленого континента". В 2018 году издание NYT написало об авторе как об одном из "лучших англоязычных писателей мира, который остаётся неизвестным для абсолютного большинства".

Мирча Кертереску (1956, Румыния)

Самые известные работы — "Ослепление", "Травести".

70-летний румынский писатель уже несколько лет подряд входит в число ключевых авторов, которых считают потенциальными победителями. Его трилогия "Ослепление" 2010 года признана литературными критиками одним из лучших исследований в области политики и истории.

Румын Мирча Кертереску также считается давним фаворитом на Нобелевскую премию Фото: Insider

В 2023 году с писателем произошёл интересный случай. Тогда шведский журналист Карстен Палмер Шале включил его в шорт-лист вероятных претендентов на Нобелевскую премию, но сам автор сказал, что "очень рад, что в этом (2023-м — ред.) году попал в пятерку лучших авторов. Мне больше ничего не нужно".

Кристина Ривера Гарса (1964, Мексика) и Энрике Вилья-Матас (1948, Испания)

Самые известные работы авторов — "Никто не увидит меня в слезах", "Канон камеры-обскуры".

Следующими двумя фаворитами среди тех, кого считают вероятными претендентами на эту литературную награду, являются мексиканка Кристина Ривера Гарса и испанец Энрике Вилья-Матас. Первая уже становилась лауреатом Пулитцеровской премии 2024 года, а её роман "Никто не увидит меня в слезах" считается одним из лучших в испаноязычной литературе последнего времени.

Кристина Ривера Гарса и Энрике Вилья-Матас — среди фаворитов на Нобелевскую премию Фото: коллаж Фокус

В то же время 78-летний писатель Энрике Вилья-Матас считается одним из самых интересных авторов испаноязычного мира. На данный момент его книги переведены более чем на 30 языков, а в своих текстах он активно смешивает мифологию, иронию, литературные аллюзии и комические жанры.

Политическая сфера и новые имена: "изменится" ли премия в этом году

С момента награждения в 2020 году американской поэтессы Луизы Глюк в разгар пандемии коронавируса, Нобелевская премия присуждается по принципу отбора авторов на основе трёх критериев — региона мира, открытия малоизвестных имен и учёта политически окрашенного контекста.

Обозревательница Матильда Монпети указывает в своей статье для The Berliner четыре критерия, которые наглядно демонстрируют принципы отбора новых лауреатов Нобелевской премии. Это — чередование полов, политический акцент, отказ от американских авторов и выбор неожиданных авторов, ведь в Шведской академии "никогда не дадут это (Нобелевскую премию — ред.) тому человеку, кому, как все думают, они дадут".

Поэтому г-жа Монпети убеждена, что в настоящее время Нобелевская премия "носит политический характер, но не вмешивается в политику". Она добавляет, что лауреатов часто выбирают из-за "социальной значимости их работ — в вопросах феминизма, постколониализма, экологии", но премия избегает "заявлять о себе в контексте актуальной повестки дня".

"И они (члены Шведской академии — прим. ред.) довольно нервничают. Так что никаких лауреатов из России, Украины или авторов, пишущих на арабском или иврите, по крайней мере в ближайшие несколько лет", — констатирует обозревательница.

Следует добавить, что украинских авторов постоянно и публично выдвигали на соискание Нобелевской премии по литературе. Среди упоминаемых в последние годы имен — Лина Костенко, Андрей Куров, Оксана Забужко и Сергей Жадан.

Украинский писатель Андрей Курков является одним из наиболее часто упоминаемых претендентов на Нобелевскую премию в последние годы Фото: Facebook

Такая логика г-жи Монпети косвенно доказывает, что Украина и её авторы оказываются в "зоне риска" для Нобелевского комитета. Наличие соответствующих косвенных критериев может вызвать у Шведской академии опасения, что объявление украинских авторов может быть продиктовано логикой текущих политических процессов, а значит — приведет к шквалу критики.

Учитывая скандалы и критику, имевшие место в последние годы — от громкого разоблачения в 2018 году домогательств члена Комитета Жана-Клода Арно до утечки инсайдерской информации о выбранных победителях — это заставляет Шведскую академию избегать тем и повестки дня, которые могут быть сочтены "деликатными" или "провокационными". Поэтому тенденция к условному "нейтралитету" авторов будет оставаться для Нобелевского комитета одним из ключевых принципов при выборе лауреатов в течение определенного периода времени в будущем.

Рабочая модель выигрыша: так кто же может выиграть?

Исходя из мнения г-жи Монпети, можно предположить, что в этом году наибольшие шансы на получение Нобелевской премии по литературе имеет женщина (ведь в 2025 году её получил венгр Ласло Краснагоркаи), которая пишет в нейтральной политической манере. Кроме того, авторка не должна быть американкой и может быть малоизвестна широкой публике.

"На самом деле, лучший способ гарантировать, что ваш любимый писатель никогда не получит Нобелевскую премию, — это начать рассказывать всем, что он её получит. И не дай Бог, чтобы New York Times это предположила", — говорится в тексте обозревательницы Матильды Монпети.

Объявление нового лауреата или лауреатки Нобелевской премии за 2026 год состоится 8 октября в 14:30 по киевскому времени.