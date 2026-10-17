Получить миллион и обмануть жюри: как писательница Исабель Альенде выиграла престижную премию (фото, видео)

Чилийско-американская писательница Исабель Альенде стала лауреатом премии Premio Planeta, которая присуждается за лучший роман на испанском языке. Автор получит более 1 млн евро за продолжение своего популярного романа "Дом духов".

В новой работе под названием "La hora antes del Alba" ("Время перед рассветом" дословно с испанского — прим. ред.) читатели вновь погрузятся в семейную сагу сквозь много поколений, вдохновленную событиями в политической и социальной жизни в Чили. Об этом сообщает The Guardian.

Дебютный роман писательницы "Дом духов" 1982 года и нынешняя история получат прямое продолжение. В новой истории рассказывается об Альбе, внучке Эстебана Труэба и Клары дель Валье, которая пытается оправиться после заключения и пыток во время диктатуры Пиночета.

Выступая на церемонии награждения в Барселоне, где присутствовали король Фелипе VI и королева Летиция, сама Альенде сказала, что для неё всё это было словно "получить Нобелевскую премию".

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"Я никогда не участвовала в соревнованиях, потому что хотела избежать стыда за то, что буду последней. Но в моём возрасте терять почти нечего", — иронично сказала 84-летняя писательница.

Почему авторша выбрала псевдоним и вернулась к персонажам культовой саги

Г-жа Альенде рассказала, что многие читатели побудили её вернуться к персонажам и написать продолжение о том, что случилось с Альбой после событий в "Доме духов". Автор отмечает, что в этом тексте прослеживается множество параллелей между политикой и современным ростом экстремизма во всем мире.

"Теперь, когда я вижу столько демократических стран, которым угрожают авторитаризм, крайний национализм и даже фашизм, я вновь испытываю тот страх, который заставил меня покинуть свою страну", — сказала Альенде.

В своих социальных сетях автор заявила, что вручение премии является "одним из самых важных событий в жизни" Фото: Facebook

Чтобы принять участие в конкурсе Premio Planeta, авторка пошла на хитрость — она использовала псевдоним Лус Вентура, а для романа придумала второе название — "Los que faltan" ("Те, кого не хватает"). Во время отбора в финал, как пишут СМИ, члены жюри начали догадываться, что стиль повествования сеньора Луса Вентуры очень напоминает чилийскую писательницу. Впоследствии автор раскрыла карты и дала понять, что это — её работа.

"Я был бы очень удивлен, если бы члены жюри не знали, что это была Исабель Альенде. Да и нужно помнить, что премия Planeta — одна из самых щедрых в испаноязычном мире, но точно не самая престижная", — сказал заведующий кафедрой испанских исследований Лидсского университета и избранный президент Ассоциации испанистов Великобритании и Ирландии, профессор Дункан Уилер.

Ранее Фокус сообщал о том, что на аукцион будут выставлены личные вещи автора "Завтрака у Тиффани". Среди предметов, которые будут предложены покупателям, будут галстуки-бабочки, личные ключи, портсигар, сумка, чернильница, предметы гардероба, а также коллекция игрушек-животных и папье-маше.

Впоследствии стало известно, что Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год. В обосновании решения указано, что лауреатку этого года наградили за "её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".