Отримати мільйон і обдурити журі: як романістка Ісабель Альєнде виграла визначну премію (фото, відео)

Чилійсько-американська письменниця Ісабель Альєнде виграла Premio Planeta, яку вручать переможцям за найкращий роман іспанською мовою. Авторка отримає понад 1 млн євро за сиквел свого популярного роману "Будинок духів".

У новій роботі під назвою "La hora antes del Alba" ("Час перед світанком" дослівно з іспанської — ред.) читачі повернуться до багатопоколіннєвої сімейної саги, натхненні подіями в політичному та соціальному житті Чилі. Про це повідомляє The Guardian.

Дебютний роман авторки "Будинок духів" 1982 року та чинна історія матимуть пряме продовження. В новій історії розповідається про Альбу, онуку Естебана Труеба та Клари дель Вальє, яка намагається оговтатися після ув'язнення та катувань під час диктатури Піночета.

Виступаючи на церемонії нагородження в Барселоні, де були присутні король Феліпе VI та королева Летиція, сама Альєнде сказала, що для все це було так, наче "як отримати Нобелівську премію".

Видео дня

"Я ніколи не брала участь у змаганнях, бо хотіла уникнути сорому бути останньою. Та в моєму віці втрачати майже нічого", — іронічно сказала 84-річна письменниця.

Чому авторка обрала псевдонім і повернулася до персонажів культової саги

Пані Альєнде розповіла, що багато читачів спонукали її повернутися до персонажів і написати сиквел про те, що сталося з Альбою після подій у "Будинку духів". Авторка говорить, що в цьому тексті є багато паралелей між політикою та сучасним зростанням екстремізму в усьому світі.

"Тепер, коли я бачу так багато демократій, яким загрожують авторитаризм, крайній націоналізм і навіть фашизм, я знову відчуваю страх, який змусив мене покинути свою власну країну", — сказала Альєнде.

У своїх соцмережах авторка заявила, що вручення премії є "однією з найважливіших подій у житті" Фото: Facebook

Для участі в Premio Planeta авторка пішла на хитрий хід — вона використала псевдонім Лус Вентура, а для роману придумала другу назву — "Los que faltan" ("Ті, кого бракує"). Під час відбору до фіналу, як пише ЗМІ, члени журі почали здогадуватися, що стиль оповідання сеньйора Луса Вентури дуже нагадує чилійську письменницю. Згодом авторка розкрила карти та чітко дала зрозуміти, що це — її робота.

"Я був би дуже здивований, якби судді не знали, що це була Ісабель Альєнде. Та й треба пам'ятати, що премія Planeta — одна з найщедріших у іспаномовному світі, але точно не найпрестижніша", — сказав завідувач кафедри іспанських студій університету Лідса та обраний президент Асоціації іспаністів Великої Британії та Ірландії, професор Дункан Вілер.

Раніше Фокус повідомляв про те, як на аукціон виставлять особисті речі автора "Сніданку в Тиффані". Серед предметів, які запропонують покупцям, будуть краватки-метелики, особисті ключі, портсигар, сумка, чорнильниця, предмети гардероба та колекцію іграшок-тварин і пап'є-маше.

Згодом стало відомо, що Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2026. У мотиваційній частині рішення вказано, що цьогорічну переможницю нагородили за "її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури".