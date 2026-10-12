Сумка, блюз і портсигар: на аукціон виставлять особисті речі автора "Сніданку в Тиффані" (фото)

21 листопада в Нью-Йорку відбудеться аукціон, на якому виставлять низку лотів із особистих речей культового письменника та журналіста США Трумена Капоте. Низка деяких предметів гардеробу стане публічною вперше.

Серед предметів, які запропонують покупцям, будуть краватки-метелики, особисті ключі, портсигар, сумка, чорнильниця, предмети гардеробу та колекцію іграшок-тварин і пап'є-маше. Про це пише The New York Times.

Початок прийому ставок розпочнеться вже 24 жовтня. Всі охочі можуть подати заявки на участь в аукціоні, де для громадськості вперше покажуть особисті речі легендарного автора текстів "Літній круїз", "Інші голоси, інші кімнати", "Сніданок у Тиффані", "Холоднокровне вбивство" та інші.

Годинник, мундштук і портсигар Трумена Капоте Фото: The New York Times

Як пише ЗМІ, ця колекція речей раніше належала близькому другу та коханцю Трумена Капоте, письменнику та сценаристу Джеку Данфі, який після смерті автора в 1984-му зберігав їх у себе. А коли самого Данфі не стало 1992-го, всі речі опинилися в руках Джеральда Кларка, який був колегою та близьким товаришем Капоте за роботою у виданні Esquire.

Видео дня

Особиста дорожня сумка Трумена Капоте з ініціалами Фото: The New York Times

89-річний журналіст вирішив показати публіці значну частину приватного життя автора в його речах. Для охочих купити цінні речі представлені низка лотів — краватки-метелики, портсигар, ключі, колекція іграшок-тварин і прес-пап'є, особисті попільниця і чорнильниця автора, і навіть його ручка, якою Капоте редагував та писав власні роботи.

Гарпер Лі підписала для Трумена Капоте власну книжку "Вбити пересмішника" наступними словами: "Моїй найдорожчій людині, з усією любов'ю в моєму серці" Фото: The New York Times

"У цілому колекція пропонує інтимний погляд як на професійні амбіції Капоте, так і на його повсякденне домашнє життя, а тепер Кларк, якому у 89 років, намагається впорядкувати свої справи, продає більшість її через аукціони Cornell Auctions у Беллпорті, штат Нью-Йорк, 21 листопада", — пишуть журналісти.

Ручка Must de Cartier Trinity, що належала Капоте Фото: The New York Times

Раніше Фокус повідомляв про те, як телеведучий Джеремі Кларксон продає свої авто на аукціоні. Зірка шоу Top Gear виставить на продах три машини, які були випущені в 70-80-х роках.

Згодом стало відомо, що чоловік купив на аукціоні рідкісну картину за $250 тисяч. Покупець придбав лише за 30 доларів в гаражі невідому картину, допоки експертиза не підтвердила, що це — втрачена робота відомої американської художниці Ґертруди Аберкромбі.