Чоловік знайшов на розпродажі сіру картину за $30: тепер її оцінюють у $250 тисяч

Стара картину, яку покупець придбав лише за 30 доларів в гаражі, не підозрюючи, що це може бути втрачена робота відомої американської художниці Ґертруди Аберкромбі. Після експертизи стало відомо, що вона вартує до $250 тисяч.

Неймовірна історія трапилася під час розпродажу майна в американському штаті Мічиган, повідомляє Smithsonian mag.

Того дня чоловік запізнився на гаражний розпродаж та прийшов досить пізно, коли більшість речей уже продали. Але біля гаража він побачив сіру картину із зображенням мушель. На полотні також був напис "Аберкромбі, 1951". Саме ця річ привернула його увагу, тому він її купив.

Картина The Shells of Alderman Merriam

Після чого чоловік потрапив на виставку картин Ґертруди Аберкромбі в Музеї мистецтв Мілуокі. Там він побачив фото картини в оригінальній рамі з архіву й зрозумів, що на розпродажі придбав ймовірно саме це.

Мистецтвознавиця Сьюзен Вайнінгер із Рузвельтського університету дослідила картину та підтвердила її справжність. Вона розповіла, що це робота під назвою "The Shells of Alderman Merriam" і була написана у 1951 році.

Видео дня

Зокрема, дев’ять мушель, що зображені на картині, належали чиказькому політику Роберту Мерріаму. Саме вони були одним із повторюваних мотивів у творчості художниці, яка часто зображувала самотніх жінок, котів, місяці та порожні кімнати.

Також з'ясувалося, що ця картина десятиліттями зберігалася в родині лікаря Джона Рейнольдса з Мічигану. Свого часу сама Ґертруда Аберкромбі передала йому свою роботу як оплату за його лікарські послуги. Але потім картина опинилася серед речей, які продавали після смерті власника.

Сьогодні полотно планують виставити на аукціон Freeman’s у Нью-Йорку 1 жовтня 2026 року. Її попередня оцінка становить до $250 тисяч — у тисячі разів більше за $30, які заплатив покупець на розпродажі.

Нагадаємо, що сирієць повернувшись до звільненого Дамаска через 15 років еміграції, розбив замуровану стіну власного будинку та виявив повністю уцілілу секретну бібліотеку, яку переховував від режимних зачисток Асада.

Також понад 400 золотих злитків прямували до США як плата за військову допомогу від СРСР, коли німецькі кораблі потопили британське судно Edinburgh.