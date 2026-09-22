Мужчина на распродаже купил серую картину за 30 долларов: теперь ее оценивают в 250 тысяч долларов
Старая картина, которую покупатель приобрел всего за 30 долларов в гараже, не подозревая, что это может быть утраченная работа известной американской художницы Гертруды Аберкромби. После экспертизы выяснилось, что она стоит до 250 тысяч долларов.
Невероятная история произошла во время распродажи имущества в американском штате Мичиган, сообщает Smithsonian mag.
В тот день мужчина опоздал на гаражную распродажу и пришел довольно поздно, когда большинство вещей уже было продано. Но возле гаража он заметил серую картину с изображением ракушек. На холсте также была надпись "Аберкромби, 1951". Именно эта вещь привлекла его внимание, поэтому он её купил.
После этого мужчина посетил выставку картин Гертруды Аберкромби в Музее искусств Милуоки. Там он увидел фотографию картины в оригинальной раме из архива и понял, что, вероятно, именно её он приобрел на распродаже.
Искусствовед Сьюзан Вайнингер из Университета Рузвельта изучила картину и подтвердила её подлинность. Она рассказала, что это работа под названием "The Shells of Alderman Merriam", написанная в 1951 году.
В частности, девять ракушек, изображённых на картине, принадлежали чикагскому политику Роберту Мерриаму. Именно они были одним из повторяющихся мотивов в творчестве художницы, которая часто изображала одиноких женщин, кошек, луну и пустые комнаты.
Также выяснилось, что эта картина десятилетиями хранилась в семье врача Джона Рейнольдса из Мичигана. В своё время сама Гертруда Аберкромби передала ему свою работу в качестве оплаты за его врачебные услуги. Но затем картина оказалась среди вещей, которые продавали после смерти владельца.
Сегодня картину планируют выставить на аукционе Freeman’s в Нью-Йорке 1 октября 2026 года. Её предварительная оценка составляет до 250 тысяч долларов — в тысячи раз больше, чем те 30 долларов, которые заплатил покупатель на распродаже.
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