Мужчина на распродаже купил серую картину за 30 долларов: теперь ее оценивают в 250 тысяч долларов

Старая картина, которую покупатель приобрел всего за 30 долларов в гараже, не подозревая, что это может быть утраченная работа известной американской художницы Гертруды Аберкромби. После экспертизы выяснилось, что она стоит до 250 тысяч долларов.

Невероятная история произошла во время распродажи имущества в американском штате Мичиган, сообщает Smithsonian mag.

В тот день мужчина опоздал на гаражную распродажу и пришел довольно поздно, когда большинство вещей уже было продано. Но возле гаража он заметил серую картину с изображением ракушек. На холсте также была надпись "Аберкромби, 1951". Именно эта вещь привлекла его внимание, поэтому он её купил.

Картина "Ракушки олдермена Мерриама"

После этого мужчина посетил выставку картин Гертруды Аберкромби в Музее искусств Милуоки. Там он увидел фотографию картины в оригинальной раме из архива и понял, что, вероятно, именно её он приобрел на распродаже.

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Искусствовед Сьюзан Вайнингер из Университета Рузвельта изучила картину и подтвердила её подлинность. Она рассказала, что это работа под названием "The Shells of Alderman Merriam", написанная в 1951 году.

В частности, девять ракушек, изображённых на картине, принадлежали чикагскому политику Роберту Мерриаму. Именно они были одним из повторяющихся мотивов в творчестве художницы, которая часто изображала одиноких женщин, кошек, луну и пустые комнаты.

Также выяснилось, что эта картина десятилетиями хранилась в семье врача Джона Рейнольдса из Мичигана. В своё время сама Гертруда Аберкромби передала ему свою работу в качестве оплаты за его врачебные услуги. Но затем картина оказалась среди вещей, которые продавали после смерти владельца.

Сегодня картину планируют выставить на аукционе Freeman’s в Нью-Йорке 1 октября 2026 года. Её предварительная оценка составляет до 250 тысяч долларов — в тысячи раз больше, чем те 30 долларов, которые заплатил покупатель на распродаже.

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