Золото Сталина искали 40 лет: как удалось найти крупнейший клад времен Второй мировой войны

Более 400 золотых слитков направлялись в США в качестве оплаты за военную помощь от СССР, когда немецкие корабли потопили британское судно "Эдинбург".

Корабль затонул в 1942 году в Баренцевом море вместе с 58 членами экипажа. Кроме того, на дне моря оказались 465 золотых слитков Иосифа Сталина, пишет Popular Mechanics.

Потерянное золото пролежало на дне моря почти 40 лет, пока его не извлекли в ходе спасательной операции, в ходе которой большая часть слитков так и не была найдена. Операция 1981 года, которую назвали "спасением века", требовала от команды дайверов не только найти затонувшее судно, но и провести работы в ледяных водах недалеко от Мурманска.

Как золото СССР оказалось на дне Баренцева моря

Когда 28 апреля 1942 года корабль "Эдинбург" отплыл из России в США, его задачей была доставка золотых слитков из Советского Союза в Америку в обмен на товары, крайне необходимые для военных нужд. Но всего через несколько дней после отплытия судна немецкие самолеты заметили корабль и его конвой. Тогда немцы направили подводные лодки и три эсминца, начав атаку.

Відео дня

Британское судно "Edinburgh" затонуло в 1942 году Фото: Скриншот

Две торпеды, выпущенные с подводных лодок, повредили "Эдинбург". В результате трагедии погибли 58 моряков, но около 750 человек были спасены. Когда другие корабли буксировали его в порт, произошла ещё одна атака, в результате которой судно окончательно затонуло в Баренцевом море.

Поскольку золото на борту было застраховано от военных рисков в соответствии с договором, подписанным советской торговой делегацией военного времени в Лондоне в 1942 году, извлечение золота из затонувшего корабля не было неотложной задачей.

Почему поиски золотых слитков отложили на десятилетие

Но, как рассказала Мишель Блегг, исследовательница Института современной британской истории, первый контракт на спасение золота был заключён в 1954 году, но его реализация была отложена из-за позиции Советского Союза, который не хотел сотрудничать и призывал не тревожить могилу моряков.

Разговоры о пропавшем золоте Сталина стихли к концу 1970-х годов. Пока в дело не вмешался директор компании Jessop Marine Recoveries Кит Джессоп, который создал консорциум, объединив усилия с британской водолазной фирмой Wharton & Williams, немецкой Ассоциацией судовладельцев Offshore Services Association и британской компанией морских исследований Racal-Decca, чтобы выиграть контракт у правительства Великобритании. Документ предусматривал, что он ничего не получит, если ничего не найдет, но получит 45 % стоимости любого добытого золота.

Сначала команда определила зону поиска корабля на основе рассказов выживших и исторических записей в сочетании с отчётами норвежских рыбаков. В апреле 1981 года, определив зону поиска, команда использовала эхолот и сонар, чтобы найти обломки корабля. 14 мая 1981 года команда пришла к выводу, что обнаружила затонувший корабль, который находился в хорошем состоянии.

В конце августа 1981 года команда была готова к отправке. Команда водолазов и вспомогательная группа, а также представители правительств Советского Союза и Великобритании отправились к месту затонувшего судна. Водолазы исследовали обломки, живя и работая в сложных условиях в течение 30 дней. Они вдыхали смесь гелия и кислорода, предотвращавшую азотный наркоз.

Опасная экспедиция, вошедшая в историю

Водолазы были вынуждены прорезать корпус и потратили неделю на расчистку пути к бомбовому отсеку, в котором все еще находились боевые боеприпасы.

"Это был морской эквивалент лунной прогулки. Несомненно, это была самая грандиозная охота за сокровищами 20-го века", — сказал Рик Уортон из компании Wharton & Williams.

После нескольких недель подводных поисков 16 сентября по радио прозвучал звонок от 27-летнего дайвера Джона Росси.

"Я нашёл золото! Я нашёл золото!", — сообщил он.

Затем экипаж поднимал по 40 золотых слитков в металлической клетке, каждый весом 23 фунта. Советский наблюдатель Игорь Ильин назвал это "лучшим советским золотом".

Тогда консорциум спас 431 из 465 слитков, прежде чем неблагоприятные погодные условия вынудили их покинуть корабль. Золото было разделено: 161 слиток достался консорциуму, а остальные были поделены между Советским Союзом и Министерством торговли Великобритании. Консорциум вернулся в 1986 году, чтобы спасти ещё 29 слитков, оставив неопознанными лишь пять.

Напомним, что во время ремонта своей фермы в Западном Дорсете (Великобритания) супруги случайно нашли старинные монеты XVII века.

Кроме того, Иэн Сейер обнаружил два золотых слитка стоимостью 3,23 миллиона долларов США, которые были похищены нацистами и отмечены свастиками. Теперь он хочет, чтобы президент США обнародовал документы, которые помогут ему найти больше драгоценностей.