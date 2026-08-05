Пропавшее золото Третьего Рейха: мужчина, нашедший клад, обратился к Трампу

Иэн Сейер обнаружил два золотых слитка стоимостью 3,23 миллиона долларов США, которые были похищены нацистами и отмечены свастиками. Теперь он хочет, чтобы президент США обнародовал документы, которые помогут ему найти больше драгоценностей.

Исследователь обращается к Дональду Трампу с просьбой рассекретить все федеральные документы, касающиеся военных преступлений режима Гитлера. Тогда он смог бы найти больше похищенного нацистского золота, пишет Daily Star.

18-летнее расследование, которое вел 80-летний Иэн Сейер, помогло в 1996 году вернуть два нацистских золотых слитка стоимостью 3,23 миллиона долларов США, которые были спрятаны в центральном банке Германии.

Теперь он хочет, чтобы все документы правительства США, предусмотренные Законом о раскрытии информации о военных преступлениях нацистов, были обнародованы. Тогда он смог бы найти награбленные драгоценности, которые до сих пор считаются утраченными.

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Иэн считает, что золото принадлежало жертвам нацистского режима, а не правительствам.

"Я потратил почти 50 лет на розыск нацистских военных преступников и поиск золота, награбленного нацистскими военными. За это время я, прежде всего, понял одну вещь. Препятствием является не то, что доказательства были уничтожены. Они остаются скрытыми. Я — последний человек, который установил местонахождение пропавшего нацистского золота — двух слитков, которые ведут в Германию и наконец-то найдены. Соединенные Штаты искали их в послевоенные годы, но не смогли их найти. Было предложено провести подробное расследование, которое так и не было проведено", — заявил он.

Бывший водитель грузовика стал независимым золотоискателем в 1978 году.

"Причины так и не были объяснены, и я считаю, что объяснение кроется в документах, которые до сих пор засекречены. Исходя из данных последних 50 лет, я уверен, что это окупится. Часть этих дивидендов наконец-то будет выплачена людям, которым они принадлежат", — считает мужчина.

Охотник за нацистским золотом призвал Трампа обнародовать секретные документы США Фото: Скриншот

По итогам своего расследования он сообщил правительству США, что два слитка бельгийского золота, похищенные нацистами, исчезли из американского хранилища в Мюнхене в 1945 году. Мужчина назвал чиновникам номера слитков, дату депозита, банковские и счётные реквизиты. Но ему понадобилось пять лет и восемь месяцев, чтобы убедить их проверить эту информацию.

Когда Государственный департамент наконец обратился к Германии, Бундесбанк признал, что действительно владеет слитками, на которых изображены свастики.

В 1996 году их перевезли в хранилища Банка Англии и продали в качестве металла.

Иэн заявил, что это — единственное нацистское золото, которое когда-либо было найдено благодаря работе частного детектива.

"Рассекречивание не приводит к драматическим откровениям по заказу. Я доказал, что это работает, и я доказал это как частное лицо без полномочий, без бюджета и без доступа, кроме того, что может увидеть любой представитель общественности. Если один человек смог установить судьбу двух золотых слитков, опираясь на открытые источники, то правительство при поддержке Национального архива может установить судьбу гораздо большего количества", — убежден детектив.

Напомним, что Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле и другие нацисты бежали в Аргентину после Второй мировой войны. Почти 2000 документов о высших чиновниках Третьего рейха теперь доступны общественности. Выдержки из архивов опубликованы на официальном сайте Аргентины.

Кроме того, пользователи Google Maps считают, что обнаружили "нацистский бункер", найдя спрятанное в Антарктиде углубление, в котором, по их мнению, Гитлер мог бы пережить войну.