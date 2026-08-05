Зникле золото Третього Рейху: чоловік, який знайшов скарб, звернувся до Трампа

Ієн Сейєр знайшов два золоті зливки вартістю 3,23 мільйона доларів США, які були вкрадені нацистами та проштамповані свастиками. Тепер він хоче, щоб президент США оприлюднив документи, які допоможуть йому знайти більше дорогоцінностей.

Дослідник звертається до Дональда Трампа, аби він розсекретив усі федеральні документи, що стосуються воєнних злочинів режиму Гітлера. Тоді він міг знайти більше вкраденого нацистського золота, пише Daily Star.

18-річне розслідування, яке проводив 80-річний Ієн Сейєр, допомогло у 1996 році повернути два нацистські золоті злитки вартістю 3,23 мільйона доларів США, які були заховані в центральному банку Німеччини.

Тепер він хоче, щоб усі записи уряду США, що передбачені Законом про розкриття інформації про воєнні злочини нацистів, були оприлюднені.Тоді він міг би знайти награбовані коштовності, які залишаються втраченими до цього часу.

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Ієн вважає, що золото належало жертвам нацистського режиму, а не урядам.

"Я витратив майже 50 років на відстеження нацистських воєнних злочинців та пошук награбованого нацистськими військовими золота. За цей час я понад усе навчився одного. Перешкодою є не те, що докази були знищені. Вони залишаються закритими. Я остання людина, яка встановила місцезнаходження зниклого нацистського золота — двох злитків, які ведуть до Німеччини та нарешті знайдені. Сполучені Штати шукали їх в післявоєнні роки, але не змогли їх знайти. Було запропоновано провести детальне розслідування, яке так і не було проведено", — заявив він.

Колишній водій вантажівки став незалежним мисливцем за золотом у 1978 році.

"Причини ніколи не пояснювалися, і я вважаю, що пояснення криється у файлах, які досі засекречені. Виходячи з даних останніх 50 років, я впевнений, що це окупиться. Частина цих дивідендів нарешті буде виплачена людям, яким вони належать", — вважає чоловік.

Мисливець за нацистським золотом закликав Трампа відкрити секретні документи США Фото: Скріншот

Після свого дослідження, він повідомив уряду США, що два зливки бельгійського золота, які були вкрадені нацистами, зникли з американського зберігання в Мюнхені в 1945 році. Чоловік назвав чиновникам номери злитків, дату депозиту, банківські та рахункові реквізити. Але йому знадобилося п'ять років і вісім місяців, щоб переконати їх перевірити цю інформацію.

Коли Державний департамент нарешті звернувся до Німеччини, Бундесбанк визнав, що таки дійсно володіє злитками, на яких зображені свастики.

Їх було в 1996 році переведено до сховищ банку Англії та продано як метал.

Ієн заявив, що це залишається єдиним нацистським золотом, яке коли-небудь було знайдене завдяки роботі приватного детектива.

"Розсекречування не призводить до драматичних одкровень на замовлення. Я довів, що це працює, і я довів це як приватна особа без повноважень, без бюджету та без доступу, окрім того, що може бачити будь-який член громадськості. Якщо одна людина могла б встановити долю двох золотих злитків з відкритих джерел, то уряд, за підтримки Національного архіву, може встановити долю набагато більшого", — переконаний детектив.

Нагадаємо, що Адольф Ейхман, Йозеф Менгеле та інші нацисти втекли до Аргентини після Другої світової війни. Майже 2000 документів про топчиновників Третього рейху тепер доступні громадськості. Витяги з архівів опубліковано на офіційному сайті Аргентини.

Також користувачі Google Maps вважають, що знайшли "нацистський бункер", виявивши заховану в Антарктиді дірку, в якій, на їхню думку, Гітлер міг би вижити під час війни.