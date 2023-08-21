Секретна база: на картах Google знайшли "двері в бункер нацистів" в Антарктиді (фото)

Припущення про те, що тут може знаходитися "притулок Гітлера", найімовірніше, є даниною популярній в інтернеті теорії змови, згідно з якою нацисти продовжили жити після Другої світової війни на прихованій базі.

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Користувачі Google Maps вважають, що знайшли "нацистський бункер", виявивши заховану в Антарктиді дірку, в якій, на їхню думку, Гітлер міг би вижити під час війни. Про це пише Daily Express.

Передбачувані "двері в притулок" помітив пильний користувач Facebook, який 30 липня виклав знімок екрана в соціальні мережі.

На знімку, отриманому з Google Maps, зображено затінений квадратний слід, що нагадує вхід, захований на сході величезного антарктичного крижаного щита. Любителі конспірології не забули припустити, для чого можуть бути використані ці двері: багато хто вважає, що це може бути секретна база уряду або навіть нацистський бункер.

Припущення про те, що тут може знаходитися "притулок Гітлера", найімовірніше, є даниною популярній в інтернеті теорії змови, згідно з якою нацисти вижили після війни на прихованій базі в Антарктиді. Німецька експедиція на полюс у 1938 році з метою спробувати добути власний китовий жир, з 1947 року викликає безліч суперечок серед любителів конспірології.

Найпопулярніші теорії припускають, що під час місячного перебування в Арктиці військові побудували під льодом величезну військову базу, де нацистська еліта нібито могла б вижити після війни.

"Двері" помітив пильний користувач Facebook, який 30 липня виклав знімок екрана в соціальні мережі Фото: Kennedy News & Media

Інші припускали, що через розміри "дверного отвору" зловісне місце може бути домівкою для інших загадкових істот, таких як "мерзенний сніговик" або велетні.

Дехто навіть порівняв арктичний вхід із загадковою фотографією "інопланетних дверей" на Марсі, зробленою в травні 2022 р., яка, за твердженням НАСА, виявилася лише скельним утворенням.

Зображення химерного "входу" в Антарктиді було опубліковано з підписом "Двері в льодах" і набрало понад 1600 вподобань і коментарів у Facebook.

"Цікаво. Значить, це може бути вхід у невідомий нам світ за межами Антарктиди", — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв про загадку людей племені Вадома, у яких ноги схожі на страусині. У них заборонені шлюби за межами громади, щоб не допустити розвитку в інших племен генетичної мутації, яка, за їхніми словами, допомагає їм швидше лазити по деревах.

Також стало відомо, що загадкова "піраміда", виявлена під льодом в Антарктиді, викликала ажіотаж у мережі. Нещодавно було отримано супутникові знімки, і багато людей переконалися, що загадкова трикутна структура на засніженому і крижаному континенті може бути новітнім чудом світу.