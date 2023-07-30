Загадкова "піраміда", виявлена під льодом в Антарктиді, викликала ажіотаж у мережі (фото)

Нещодавно було отримано супутникові знімки, і багато людей переконалися, що загадкова трикутна структура на засніженому і крижаному континенті може бути новітнім чудом світу.

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В Антарктиді під льодом виявлено загадкову "піраміду", що викликала ажіотаж в інтернеті серед любителів теорій змови. Про це пише Daily Express.

Нещодавно було отримано супутникові знімки, і багато хто переконався, що загадкова трикутна структура на засніженому і крижаному континенті може бути новітнім чудом світу. Багато людей дивуються і задаються питанням, звідки могла взятися нова піраміда. Величезну пірамідоподібну масу помітили на знімках, зроблених над південною частиною гірського масиву Еллсворт в Антарктиді. З'явилися дивного вигляду піки, які нібито виходять з-під землі.

Судячи з усього, довжина квадратної основи досягає двох кілометрів у кожну сторону, що дуже нагадує Велику піраміду Гізи в Єгипті. Після того як цього тижня в інтернеті з'явилися фотографії, багато любителів теорії змови поділилися своїми міркуваннями про те, як ця споруда з'явилася на світ і що вона може собою являти.

"Зачекайте, як вони перенесли піраміди з Єгипту в Антарктиду?", — написала одна людина у Twitter.

Довжина квадратної основи сягає двох кілометрів у кожен бік Фото: Time of India

Серед найдивніших припущень були штучне життя або таємне товариство на кшталт ілюмінатів, тоді як інші приписували цю конструкцію людям.

"Ця споруда належить цивілізації, що існувала до потопу. Близько 10 000 років тому в Антарктиді було тепло", — написав інший користувач соцмережі.

Видання зазначає, що попри всі неймовірні теорії та здогадки з'ясувалося, що насправді це гора.

"Пірамідоподібні структури розташовані в горах Еллсворт, які являють собою гірський ланцюг завдовжки понад 400 км, тому не дивно, що над кригою височіють скелясті піки. Піки явно складаються з гірських порід, і те, що саме цей пік має таку форму, — випадковий збіг. Це не складна форма, тому й не особливий збіг. За визначенням, це нунатак, тобто просто пік скелі, що стирчить над льодовиком або крижаним щитом. Він має форму піраміди, але це не робить його спорудою людини", — заявив геолог доктор Мітч Дарсі.

Гори Еллсворт — найвищі гори Антарктиди, що утворюють ланцюг гір завдовжки 350 км і завширшки 48 км, розташованих у напрямку з півночі на південь на західній околиці льодовикового шельфу Ронне на Землі Марі-Берд. Вони були відкриті 1935 року Лінкольном Еллсвортом під час трансантарктичного перельоту.

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