Загадочная "пирамида", обнаруженная подо льдом в Антарктиде, вызвала ажиотаж в сети (фото)

Недавно были получены спутниковые снимки, и многие люди убедились, что загадочная треугольная структура на заснеженном и ледяном континенте может являться новейшим чудом света.

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В Антарктиде подо льдом обнаружена загадочная "пирамида", вызвавшая ажиотаж в интернете среди любителей теорий заговора. Об этом пишет Daily Express.

Недавно были получены спутниковые снимки, и многие убедились, что загадочная треугольная структура на заснеженном и ледяном континенте может являться новейшим чудом света. Многие люди недоумевают и задаются вопросом, откуда могла взяться новая пирамида. Огромная пирамидообразная масса была замечена на снимках, сделанных над южной частью горного массива Эллсворт в Антарктиде. Появились странного вида пики, которые как бы выходят из-под земли.

По всей видимости, длина квадратного основания достигает двух километров в каждую сторону, что очень напоминает Великую пирамиду Гизы в Египте. После того как на этой неделе в интернете появились фотографии, многие любители теории заговора поделились своими соображениями о том, как это сооружение появилось на свет и что оно может собой представлять.

"Подождите, как они перенесли пирамиды из Египта в Антарктиду?", — написал один человек в Twitter.

Длина квадратного основания достигает двух километров в каждую сторону Фото: Time of India

Среди самых странных предположений были искусственная жизнь или тайное общество вроде иллюминатов, в то время как другие приписывали эту конструкцию людям.

"Это сооружение принадлежит цивилизации, существовавшей до потопа. Около 10 000 лет назад в Антарктиде было тепло", — написал другой пользователь соцсети.

Издание отмечает, что несмотря на все невероятные теории и догадки выяснилось, что на самом деле это гора.

"Пирамидообразные структуры расположены в горах Эллсворт, которые представляют собой горную цепь длиной более 400 км, поэтому неудивительно, что над льдом возвышаются скалистые пики. Пики явно состоят из горных пород, и то, что именно этот пик имеет такую форму, — случайное совпадение. Это не сложная форма, поэтому и не особенное совпадение. По определению, это нунатак, то есть просто пик скалы, торчащий над ледником или ледяным щитом. Он формы пирамиды, но это не делает его сооружением человека", — заявил геолог доктор Митч Дарси.

Горы Эллсворт — самые высокие горы Антарктиды, образующие цепь гор длиной 350 км и шириной 48 км, расположенных в направлении с севера на юг на западной окраине ледникового шельфа Ронне на Земле Мари-Берд. Они были открыты в 1935 году Линкольном Эллсвортом во время трансантарктического перелета.

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