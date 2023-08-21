"Клешні омара": загадка людей племені Вадома, у яких ноги схожі на страусині (фото)

У племені заборонені шлюби за межами громади, щоб не допустити розвитку в інших племен генетичної мутації, яка, за їхніми словами, допомагає їм швидше лазити по деревах.

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Представників племені Дома в Зімбабве, відомого також як Вадома або Бантвана, часто називають "людьми-страусами" через їхні деформовані ноги. Про це пише Daily Star.

Плем'я, що живе в зімбабвійському регіоні Каньємба, відоме рідкісним генетичним захворюванням, на яке страждає багато його представників, — ектродактилією. Ця генетична мутація, відома також як синдром "клешні омара", означає відсутність одного або декількох пальців на руках або ногах при народженні.

Вважається, що ця мутація трапляється приблизно в кожної четвертої дитини, народженої в племені Дому. У більшості з них відсутні три середні пальці на ногах, а замість них є тільки два крайні пальці, які стають розгорнутими всередину. Це аутосомно-домінантне захворювання, що виникає внаслідок єдиної мутації на хромосомі 7.

Мутація трапляється приблизно в кожної четвертої дитини, народженої в племені Дома Фото: YouTube/@leppeppel

За законом племені заборонено вступати в шлюб за межами групи. Завдяки своїм правилам та ізоляції вони зберегли генетичну мутацію, яка зустрічається частіше, ніж у будь-якій іншій популяції.

Попри закони, що забороняють шлюби поза племенем, це захворювання трапляється і в інших племен, зокрема в талаунду або талаоте каланга з пустелі Калахарі, які, як вважається, мають спільних предків із Вадома.

Видання зазначає, у громаді мутацію не вважають інвалідністю, попри те, що багато хто з них насилу ходить, і їм украй складно бігати. Через неї вони також не можуть носити взуття, але багато хто з Вадома не бажає носити тканини будь-якого виду. Навпаки, у племені вважають, що ця особливість, яка дає їм змогу швидше лазити по деревах, заслуговує на схвалення.

У більшості людей із племені відсутні три середні пальці на ногах, а замість них є тільки два крайні пальці Фото: колаж Фокус

Для них лазіння по деревах — корисна навичка для членів громади, оскільки вони ведуть традиційний спосіб життя мисливців-збирачів — полюють, ловлять рибу, добувають мед, збирають дикі плоди і коріння.

Повідомляється, що вони є єдиними корінними мисливцями-збирачами в Зімбабве, а також мають обмежений доступ до родючих земель. Однак останніми роками Вадома опинилися під загрозою з боку єгерів через боротьбу з браконьєрством. Багато з них відмовилися від звичного способу життя і переселилися в низини.

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