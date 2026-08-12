Золото и серебро королей Англии: супруги делали ремонт на кухне, но под полом нашли сокровище

Во время ремонта своей фермы в Западном Дорсете, что в Великобритании, супруги случайно нашли старинные монеты XVII века.

Мужчина с женой решили увеличить высоту своей кухни, но под полом обнаружили тайник с золотыми и серебряными монетами, пишет Popular Mechanics.

Уникальную находку обнаружили Роберт и Бетти Фукс на ферме Саут-Пуртон в Западном Дорсете. Во время ремонта Роберт неожиданно задел киркой глиняную посуду, внутри которой находилось около сотни старинных монет.

"Однажды вечером я была с детьми, а мой муж копал, когда позвонил и сказал, что они что-то нашли. Он сложил все монеты в ведро", — рассказывает женщина.

После находки супруги сообщили об этом в спецслужбы и отправили монеты в Британский музей для идентификации. Эксперты сообщили семье, что их монеты были спрятаны между 1642 и 1644 годами во время Первой гражданской войны в Англии.

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В глиняной посуде находились золотые монеты времён королей Якова I и Карла I, а также серебряные полукроны, шиллинги и шестипенсовики эпохи Елизаветы I, Филиппа и Марии.

Супруги делали ремонт на кухне и случайно нашли сокровище XVII века Фото: Скриншот

По мнению историков, во время гражданской войны жители Англии часто прятали свои ценные вещи и деньги, поскольку опасались мародерства и конфискаций со стороны армий обеих сторон, проходивших через эти населённые пункты.

Ведь тогда люди могли лишиться всего, что у них было, из-за своих политических взглядов.

"Если вы были роялистом или подозревались в роялистских взглядах, ваши владения могли быть конфискованы парламентской стороной, и наоборот", — пояснил аспирант Университетского колледжа Лондона Васим Ахмед.

А Дорсет в те времена был одним из ключевых регионов во время войны. Через деревни постоянно проходили войска, а зажиточные семьи часто меняли сторону в конфликте в зависимости от ситуации.

Кроме того, эксперты предполагают, что владелец монет надеялся вернуть свои деньги, но так и не смог этого сделать.

В свою очередь владелица фермы Бетти Фукс призналась, что находка могла бы оставаться под полом ещё много десятилетий, если бы они не начали ремонт.

"Если бы мы не опустили пол, они бы до сих пор оставались там спрятанными. Я предполагаю, что человек намеревался их достать, но у него так и не представилась такая возможность", — рассказала женщина.

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