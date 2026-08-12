Золото та срібло королів Англії: подружжя робило ремонт на кухні, але під підлогою знайшло скарб

Під час ремонту своєї ферми у Західному Дорсеті, що у Британії, подружжя випадково викопало старовинні монети XVII століття.

Чоловік з дружиною вирішили збільшити висоту своєї кухні, але під підлогою знайшли схованку із золотими та срібними монетами, пише Popular Mechanics.

Унікальну знахідку віднайшли Роберт і Бетті Фукс на фермі Саут-Пуртон у Західному Дорсеті. Під час ремонт Роберт несподівано зачеппив киркою глиняний посуд, де всередині було близько сотні старовинних монет.

"Одного вечора я була з дітьми, а мій чоловік копав, коли подзвонив і сказав, що вони щось знайшли. Він склав усі монети у відро", — розповідає жінка.

Після знахідки подружжя повідомило спеціальні служби та відправило монети до Британського музею, щоб їх ідентифікували. Експерти повідомили родині, що їх монети були заховані між 1642 і 1644 роками під час Першої громадянської війни в Англії.

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У глиняному посуді були золоті монети часів королів Якова I і Карла I, а також срібні півкрони, шилінги та шестипенсовики епохи Єлизавети I, Філіпа та Марії.

Подружжя ремонтувало кухню і випадково знайшло скарб XVII століття Фото: Скріншот

На думку істориків, під час громадянської війни мешканці Англії часто ховали свої цінні речі і гроші, бо побоювалися мародерства та конфіскацій від армії обох сторін, що проходили через ті населені пункти.

Адже тоді люди могли втратити все, що мали через свої політичні погляди.

"Якщо ви були роялістом або підозрювалися в роялістських поглядах, ваші володіння могли бути конфісковані парламентською стороною, і навпаки", — пояснив аспірант Університетського коледжу Лондона Васім Ахмед.

А Дорсет у ті часи був одним із ключових регіонів під час війни. Через села постійно проходили війська, а заможні родини часто змінювали сторону конфлікту залежно від ситуації.

Також експерти припускають, що власник монет сподівався повернутися за своїми грішми, але так і не зміг цього зробити.

Натомість власниця ферми Бетті Фукс, зізналася, що знахідка могла б залишатися під підлогою ще багато десятиліть, якби вони не почали б ремонт.

"Якби ми не опустили підлогу, вони б досі там були заховані. Я припускаю, що людина мала намір їх дістати, але їй так і не випала така нагода", — розповіла жінка.

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