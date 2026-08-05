Комунальники знайшли в смітті мільйон євро: який скарб їм дістався

На півночі Апеннінського півострова, що знаходиться в італійському регіоні Пулья, комунальники знайшли на сміттєзвалищі виграшний лотерейний білет у мільйон євро.

На півночі Апеннінського півострова, що знаходиться в італійському регіоні Пулья, комунальники знайшли на сміттєзвалищі виграшний лотерейний білет у мільйон євро.Працівники комунальної служби у купі мотлоху знайшли справжню цінність, яка вартувала один мільйон євро, пише The Guardian.

ЗМІ дізналися, що жінка на вихідних прийшла до магазину, щоб перевірити свій квиток після розіграшу. Але тоді виграш не змогли одразу виплатити, бо сума була велика. Проте жінка цього не зрозуміла та вирішила, що нічого не виграла, тож викинула свій лотерейний білет у найближчий смітник. Але пізніше її родич з'ясував, що комбінація чисел італійки виявилася виграшною й синьйора зірвала джекпот у мільйон євро.

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Тоді жінка знову повернулася до магазину, щоб знайти свій білет, але сміття вже встигли вивезти. Після чого вона звернулася до керівника комунальної компанії SANB Роберто Ніколи Тоскано, щоб він допоміг знайти її квиток.

"Ми відстежили шлях квитка, хоча майже не сподівалися його знайти, адже сміття вже завантажили у машину", — розповів він.

Але комунальникам все-таки вдалося не лише з'ясувати, який сміттєвоз вивозив сміття з магазину, але зупинити його перед вивезенням відходів. А потім вже й знайти сам квиток.

До словам, пошуки білета вартість в один мільйон євро тривали понад добу.

А коли жінці нарешті повідомили про знахідку, то вона розплакалася. Але тепер вона має відшкодувати витрати комунального підприємства, що були затрачені на пошуки.

Нагадаємо, що різдвяний розіграш Powerball у США завершився однією з найрезонансніших подій в історії лотерей — понад 1,8 мільярда доларів виграв квиток, проданий у штаті Арканзас. Такий результат став другим за масштабом серед усіх американських лотерей і найбільшим для Powerball у 2025 році.

Також мешканець району Франкфурта в Німеччині випадково виявив у кишені зимового пальта лотерейний квиток, який виявився виграшним. Сума призу склала 15,3 мільйона євро.