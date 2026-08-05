Коммунальщики нашли в мусоре миллион евро: какое сокровище им досталось

На севере Апеннинского полуострова, в итальянском регионе Апулия, коммунальщики нашли на свалке выигрышный лотерейный билет на миллион евро.

На севере Апеннинского полуострова, в итальянском регионе Апулия, коммунальщики нашли на свалке выигрышный лотерейный билет на миллион евро.Сотрудники коммунальной службы среди кучи хлама обнаружили настоящую ценность, стоимостью в один миллион евро, пишет The Guardian.

СМИ стало известно, что женщина в выходные пришла в магазин, чтобы проверить свой билет после розыгрыша. Но тогда выигрыш не смогли сразу выплатить, так как сумма была большой. Однако женщина этого не поняла и решила, что ничего не выиграла, поэтому выбросила свой лотерейный билет в ближайший мусорный бак. Но позже её родственник выяснил, что комбинация чисел итальянки оказалась выигрышной, и синьора сорвала джекпот в миллион евро.

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Тогда женщина снова вернулась в магазин, чтобы найти свой билет, но мусор уже успели вывезти. После этого она обратилась к руководителю коммунальной компании SANB Роберто Николе Тоскано с просьбой помочь ей найти билет.

"Мы отследили путь билета, хотя почти не надеялись его найти, ведь мусор уже погрузили в машину", — рассказал он.

Но коммунальщикам всё-таки удалось не только выяснить, какой мусоровоз вывозил мусор из магазина, но и остановить его перед вывозом отходов. А потом уже и найти сам талон.

По словам, поиски билета стоимостью в один миллион евро продолжались более суток.

А когда женщине наконец сообщили о находке, она расплакалась. Но теперь ей придется возместить расходы коммунального предприятия, понесенные в ходе поисков.

Напомним, что рождественский розыгрыш Powerball в США завершился одним из самых громких событий в истории лотерей — более 1,8 миллиарда долларов выиграл билет, проданный в штате Арканзас. Этот результат стал вторым по величине среди всех американских лотерей и крупнейшим для Powerball в 2025 году.

Кроме того, житель одного из районов Франкфурта в Германии случайно обнаружил в кармане зимнего пальто лотерейный билет, который оказался выигрышным. Сумма приза составила 15,3 миллиона евро.