Исторический выигрыш на Рождество: один билет в лотерее принес $1,817 млрд американцу

Рождественский розыгрыш Powerball в США завершился одним из самых резонансных событий в истории лотерей — более 1,8 миллиарда долларов выиграл билет, проданный в штате Арканзас. Такой результат стал вторым по масштабу среди всех американских лотерей и крупнейшим для Powerball в 2025 году.

Как сообщает издание Reuters, решающий тираж состоялся в среду вечером после серии розыгрышей без победителей. Еще в понедельник ни один из игроков не смог угадать полную комбинацию чисел, поэтому джекпот снова был перенесен. Накануне Рождества интерес к игре резко возрос, а активные продажи билетов в течение последних часов существенно увеличили призовой фонд, который достиг 1,817 миллиарда долларов.

По информации официального сайта Powerball, нынешний выигрыш уступает по размеру только рекордному джекпоту в 2,04 миллиарда долларов, который был выигран в Калифорнии в 2022 году. В рамках текущего года ни один другой розыгрыш Powerball не приближался к такой сумме.

Победную комбинацию сформировали числа 4, 25, 31, 52, 59 и номер Powerball 19. Результаты стали известны примерно за час до полуночи. Статистика лотереи остается неизменной — шанс сорвать главный приз составляет один к 292,2 миллиона, что делает подобные выигрыши чрезвычайно редкими.

Для Арканзаса рождественский джекпот стал особенным событием. За всю историю участия штата в Powerball выигрышный билет с главным призом здесь продавали лишь во второй раз, а предыдущий случай был зафиксирован еще в 2010 году.

Стоимость участия в лотерее остается доступной и составляет 2 доллара за билет. Победитель может получить средства в виде регулярных выплат в течение 29 лет или выбрать единовременную наличную сумму, которая оценивается примерно в 834,9 миллиона долларов до уплаты налогов.

Были ли у Powerball похожие рекорды до этого

Предыдущий большой джекпот Powerball был выигран 6 сентября, когда два билета, приобретенные в Миссури и Техасе, поделили между собой приз в 1,787 миллиарда долларов. Сам принцип игры предусматривает постепенный рост джекпота после каждого розыгрыша без победителя, что со временем превращает лотерею в общенациональное событие.

Глава Powerball Product Group и генеральный директор лотереи штата Айова Мэтт Строун отметил, что речь идет об исключительном выигрыше, способном полностью изменить жизнь человека. По его словам, именно такие суммы привлекают внимание миллионов игроков по всей стране.

История Powerball знает немного праздничных побед. Джекпот только один раз выигрывали накануне Рождества в 2011 году, а непосредственно в день праздника главный приз доставался победителям четыре раза. Большие выигрыши традиционно стимулируют продажу билетов и увеличивают поступления в государственные лотерейные программы, средства из которых направляются на поддержку образования и других общественных нужд.

Перед рождественским тиражом удача улыбнулась и другим участникам. В понедельничном розыгрыше по всей территории США было зафиксировано девять второстепенных выигрышей по одному миллиону долларов. Несмотря на общий ажиотаж, организаторы напоминают, что даже при рекордных суммах вероятность выиграть главный приз остается крайне низкой, а каждый билет для большинства игроков является скорее надеждой, чем реальным шансом на мгновенное богатство.

